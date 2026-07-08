"Ими руководят больные люди": Трамп заявил о прекращении соглашений с Ираном после новых атак

Президент США Дональд Трамп решил, что заключенный ранее меморандум о взаимопонимании с Ираном, который означал прекращение боевых действий, утратил силу.

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Об этом он заявил на саммите НАТО в турецкой Анкаре. По словам Белого дома, документ утратил силу после серии атак Ирана по всему региону.

Что сказал Трамп

Глава Белого дома раскритиковал Иран, назвав режим аятолл"злыми, больными людьми" и добавил, что больше не хочет иметь с ними дело.

"Иметь с ними дело – пустая трата времени. На мой взгляд, все кончено. Они – подонки и больные люди. Ими руководят больные люди", – сказал президент США.

Выступая в начале саммита, глава Белого дома назвал Иран "грязными игроками" из-за того, что Корпус стражей Исламской революции атакует коммерческие суда в Ормузском проливе, что нарушает соглашение о прекращении огня.

Что предшествовало

До этого США и Иран подписали мирное соглашение, предусматривающее прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и разминирование Ормузского пролива. Под документ поставили свои подписи Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан. Окончательное соглашение стороны планируют согласовать в течение 60 дней.

В то же время американская разведка сомневается в том, что Иран действительно готов пойти на реальные уступки по ядерной программе в рамках мирного соглашения. Разведывательные данные указывают на то, что намерения Тегерана могут быть направлены на получение односторонней выгоды.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно предварительным подсчетам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), война против Исламской Республики Иран обошлась Министерству обороны США примерно в 40 млрд долларов. Помимо расходов на военные нужды, конфликт повлиял на цены на топливо, инфляцию и расходы американских домохозяйств.

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