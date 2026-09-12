Иран возобновил производство баллистических ракет на подземных объектах после ударов США и Израиля – WSJ

Иран возобновил производство баллистических ракет после ударов США и Израиля по его военным объектам. Для производства Тегеран использует уцелевшие запасы комплектующих; работы ведутся на подземных объектах.

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Речь идет о ракетах как на жидком, так и на твёрдом топливе. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Иран возобновил производство ракет после ударов США и Израиля

Источники издания среди официальных лиц из США и Ближнего Востока опровергают главное "достижение" американо-израильских ударов по Ирану, которым хвастались представители власти обеих стран, – уничтожение производства иранской баллистики.

"Несмотря на мощные атаки на свои ракетные полигоны и промышленные объекты на начальном этапе войны, Иран активно собирает ракеты на жидком топливе, которые необходимо заправлять непосредственно перед запуском, а также ракеты на твердом топливе, которые можно хранить в готовности к запуску, сообщили некоторые чиновники", – говорится в материале.

The Wall Street Journal ссылается на полученные от собственных источников данные разведки, которая фиксирует активность на нескольких подземных объектах, в частности на ракетном объекте Ходжир на юго-востоке Ирана,

Иран также пытается построить новые подземные ракетные производственные мощности, чтобы избежать повторного удара, сообщают источники издания.

Пока Тегеран в основном ограничивается сборкой новых ракет из имеющихся запасов компонентов, поэтому ракетные арсеналы Ирана пополняются медленнее, чем до войны. Ведь США и Израиль всё же повредили ряд промышленных объектов, необходимых для производства компонентов ракет и самих ракет, а морская блокада затруднила импорт деталей и компонентов для твёрдого топлива.

"Возобновление производства подчеркивает сложность полного демонтажа ракетной программы Тегерана, что является целью войны, которую США и Израиль начали 28 февраля. Это также расширяет возможности Ирана удержаться в войне на истощение, в которой его поставки оружия противопоставляются сокращению запасов ракет-перехватчиков США и стран Персидского залива", – пишет The Wall Street Journal.

Усилиям Ирана способствует отсутствие массированных ударов, наносившихся по территории страны на первых этапах войны.

"Когда нет бомбардировок объектов, можно восстановить поврежденную инфраструктуру, а также закупить новые компоненты в других странах и хранить их на объектах. Нужно быть чрезвычайно наивным, чтобы думать, что Иран не восстанавливает свои возможности по производству ракет", – подчеркнул Тал Инбар, старший аналитик американского Альянса защиты противоракетной обороны.

Журналисты обратились с просьбой о комментарии в канцелярию премьер-министра Израиля и в Белый дом. В первом случае ответа на запрос они не получили, во втором – ответ был неполным.

Так, представитель администрации президента США Дональда Трампане стал комментировать возобновление ракетного производства в Иране. Вместо этого он повторил то, о чём часто говорит американский лидер: мол, ядерные объекты на территории этой страны были уничтожены, а иранские вооружённые силы – существенно ослаблены.

"Иран сейчас слабее, чем когда-либо прежде, и президент Трамп никогда не позволит Ирану обладать ядерным оружием", – утверждал чиновник.

В свою очередь Шон Парнелл, главный пресс-секретарь Пентагона, заявил, что США "уничтожили до 90% иранской базы беспилотных аппаратов, баллистических ракет и военно-морской промышленности" и "значительно ухудшили" способность Ирана запускать ракеты и беспилотники.

The Wall Street Journal признает: США и Израиль существенно сократили ракетную программу Ирана в начале войны, нанеся тысячи ударов по производственным объектам, хранилищам, ракетам и пусковым установкам. Однако, как подчеркивает издание, Иран воспользовался периодом затишья этим летом, чтобы восстановить свой военный потенциал, полагая, что прекращение огня вряд ли будет длительным.

Американский чиновник заявил, что Иран, вероятно, возобновил производство после подписания в середине июня предварительного соглашения с Трампом об открытии Ормузского пролива и начале переговоров о прекращении войны. И сейчас у него есть возможность собрать как минимум несколько сотен ракет: на столько, по оценкам собеседника издания, хватит запасов комплектующих.

До войны Иран накапливал компоненты, включая готовые боеголовки, плаnerы, а также системы наведения и управления, рассказал журналистам Джим Ламсон, приглашенный научный сотрудник Королевского колледжа Лондона и бывший аналитик ЦРУ, специализировавшийся на иранских вооруженных силах.

Он продемонстрировал старые фотографии и видео, опубликованные Ираном, на которых видно множество таких компонентов, расположенных у стен подземных сооружений.

Эксперт считает, что количество новых ракет, которые Иран может произвести, зависит от глубины этих запасов и количества подземных объектов, находящихся в рабочем состоянии.

"Речь идет о сотнях или, возможно, о тысячах ракет", – считает Ламсон.

По данным The Wall Street Journal, Иран сократил свои запасы готовых ракет во время войны, что привело к уменьшению масштабов атак, но он по-прежнему обладает значительным потенциалом.

По оценкам Инбара, в арсенале Тегерана по-прежнему остаются "тысячи баллистических ракет". А периодические ракетные удары по американским базам на Ближнем Востоке демонстрируют разнообразие иранского арсенала. Некоторые из ракет, которые до сих пор находятся на вооружении Ирана, например "Хейбар Шекан", считаются мобильными, точными и относительно дешевыми в производстве.

Удар Ирана на этой неделе по авиабазе в Иордании, где дислоцированы американские войска, был нанесен ракетами с кассетными боеголовками. Средства поражения такого типа Тегеран ранее часто запускал по Израилю, стремясь нанести ущерб, несмотря на эффективную работу израильской ПВО.

Министр обороны США Пит Хегсет ещё в апреле заявлял, что ракетная программа Ирана была "функционально уничтожена" и что Тегерану не хватает средств для создания новых ракет.

"Вы извлекаете свои оставшиеся пусковые установки и ракеты, не имея возможности их заменить. У вас нет оборонной промышленности, нет возможности восстановить свой наступательный или оборонительный потенциал", – говорил он тогда.

Спустя несколько месяцев после этого заявления арабские и израильские чиновники готовятся к продолжению боевых действий и возможной эскалации конфликта со стороны Ирана. А в последние дни иранцы совершили серию атак на американские военные корабли, хотя ни один из них и не получил серьезных повреждений.

Как сообщает The Wall Street Journal, спутниковые снимки показывают, что Иран восстанавливает все – от мостов и дорог до производственных площадок – с такой скоростью, что это беспокоит израильских чиновников.

Так, Иран уже восстановил доступ к входам в туннели ракетных баз, которые были разрушены в результате авиаударов США и Израиля.

По оценкам израильских военных,оружие, находившееся в этих подземных объектах, вероятно, хорошо сохранилось.

Арабские же чиновники считают, что возвращению Ирана к довоенному уровню производства ракет мешают повреждения химических предприятий, необходимых для производства жидкого топлива, и промышленных смесителей для производства твёрдого топлива.

Тегеран уже продемонстрировал свою способность восстанавливать ракетную программу после 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года. Хотя Израиль и ставил в число первоочередных целей для ударов объекты ракетной программы Тегерана, Иран смог восстановить свои арсеналы быстрее, чем ожидалось, что заставило Израиль впоследствии признать: возможно, понадобятся новые удары.

"Вы можете попытаться уничтожить объекты, вы можете попытаться уничтожить сами ракеты, но на самом деле она (ракетная программа Ирана. – Ред.) обладает более быстрой способностью к восстановлению, чем ядерная программа, и она достаточно разбросана. Причина, по которой Иран создал такую сложную ракетную инфраструктуру, заключалась в том, что они этим занимались", – убеждена Николь Граевски, эксперт по иранской стратегии в Sciences Po в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 сентября Трамп заявил, что не сожалеет об ударах по Ирану. Он утверждает, что у Тегерана "серьезные проблемы" и что, если бы ему пришлось во второй раз принимать решение о начале войны с Ираном, он поступил бы точно так же.

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