Год назад США тайно искали информацию о военных объектах в Гренландии – Berlingske

В 2025 году Соединенные Штаты Америки тайно искали информацию о военных объектах в Гренландии. Это происходило в обход обычных каналов в Министерстве иностранных дел, Министерстве обороны и военном руководстве Дании.

Об этом пишет издание Berlingske. Отмечается, что журналисты получили эту информацию из документов Вооруженных сил и Министерства обороны Дании.

"В 2025 году США попытались собрать знания об инфраструктуре, включая критически важную военную инфраструктуру, в Гренландии, и таким образом потенциально информацию, которая могла бы быть важной для планирования американского нападения на страну или вторжения в нее, что вызвало беспокойство и тревогу в Дании", – говорится в сообщении издания.

В частности, в январе 2025 года американский военный дважды обращался непосредственно к датскому военному командованию в Гренландии с просьбой предоставить дополнительную информацию.

"16 января 2025 года поступил первый запрос поступил. Уже через 10 дней, 26 января оборонное ведомство снова было проинформировано о том, что то же неназванное лицо обратилось с новым запросом", – отмечает Berlingske.

По данным издания, речь шла об инфраструктуре Гренландии, включая объекты критически важной военной инфраструктуры. Такая информация могла бы иметь значение для стратегического и оперативного планирования, в частности в случае военного присутствия или силового сценария.

В то же время журналисты отмечают, что пока неизвестно, были ли эти данные фактически переданы Вашингтону и в каком объеме.

Детали

В статье издание также обращает внимание, что 7 января 2025 года Гренландию посетил Дональд Трамп-младший. Этот визит состоялся на фоне усиления риторики американского президента о стратегической важности острова для США.

Посольство США в Копенгагене в комментарии изданию заявило, что"не должно никого удивлять" то, что Вашингтон поддерживает контакты с партнерами в Дании и Гренландии, поскольку стороны"сотрудничают для обеспечения безопасности в рамках альянса и в Арктическом регионе".

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, президент Дональд Трамп снова заявил: "все-таки у нас будет Гренландия", даже если это вызовет критику Североатлантического альянса.

Также он поставил под сомнение права Дании на Гренландию: мол, то, что туда "500 лет назад приплыла какая-то лодка", еще не делает остров датским. Трамп признал, что для него не главное, хочет ли население "присоединения", потому что оно необходимо, и задача США – убедить людей в этом.

Напомним, ранее Объединенное Арктическое командование, которое является органом министерства обороны Дании в Гренландии, пригласило Соединенные Штаты принять участие в военных учениях в Гренландии. Ответа от американских военных еще не было.

Стоит добавить, что Республиканская партия Сената США обещает блокировать любые попытки Дональда Трампа захватить Гренландию военной силой. Это произошло на фоне того, что его делегаты в среду не отказались от своих требований по контролю над островом во время встречи в Белом доме.

