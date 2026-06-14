Туапсе больше не отгружает нефть: Плетенчук рассказал о потерях России от ударов Украины

Удары Сил обороны Украины по нефтяному сектору страны-агрессора РФ не только сокращают финансирование войны со стороны Кремля, но и в целом подрывают основы главной доходной отрасли России. Например, после серии массированных ударов украинских беспилотников по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и прилегающему к нему морскому терминалу "Роснефти" оттуда прекратилась отгрузка нефти.

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Эти атаки Украина осуществила в течение апреля-мая 2026 года. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

"В прошлом месяце Туапсе вообще ничего не отгрузило из нефти. Учитывая, что здесь отгружалось примерно 20% российской нефти танкерами, то это серьезно. А порт "Туапсе" – крупнейший в Российской Федерации", – напомнил он.

Спикер ВМС отметил, что это – не только недополученная выгода, которая позволила бы России финансировать войну. Речь идет и о технологических последствиях для всей отрасли.

Добыча нефти имеет свои особенности, поэтому не получится остановить добычу просто потому, что нефть некуда отгрузить. Может произойти цепная реакция, которая повлияет на отрасль в целом, говорит Плетенчук.

"Потеря таких экспортных возможностей повлияет на общую картину. Потому что вы не можете просто перебросить эту нефть, например, в порт "Усть-Луга" [на Балтике]. Это так не работает. Эта инфраструктура строилась десятилетиями, и она была рассчитана на стабильную работу, стабильные поставки нефти. А их нет", – объяснил спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском городе Самара после обстрела с дронов 10 июня приостановил свою работу Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Компания "Роснефти" получила повреждения, которые повлияли на производственные процессы.

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