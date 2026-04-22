Восстановление может длиться годами: война с Ираном истощила запасы ракет в США – CNN

Если в ближайшие несколько лет возникнет какой-либо военный конфликт, в который вмешаются США, или если Америка вмешается в уже существующий, у американских военных возникнет "краткосрочный риск" исчерпания боеприпасов. По внутренним оценкам Пентагона, в первую очередь это касается ракет.

Об этом американскому вещателю CNN рассказали источники, знакомые с указанным документом Пентагона. В докладе отмечается, что американские военные "значительно исчерпали" свои арсеналы за время войны с Ираном.

Чего не будет хватать

Данные Пентагона совпадают с анализом, проведенным Центром стратегических и международных исследований. В документах утверждается, что в течение последних семи недель американские военные потратили не менее 45% своих арсеналов высокоточных ударных ракет; не менее половины своих арсеналов ракет THAAD, предназначенных для перехвата баллистических ракет; и почти 50% своих арсеналов ракет-перехватчиков ПВО Patriot.

Также в обоих документах указана потеря примерно 30% всего американского запаса ракет Tomahawk. Зафиксированы потери более 20% запасов дальнобойных ракет класса "воздух-поверхность"; и еще 20% ракет SM-3 и SM-6.

В Пентагоне считают, что пополнение арсеналов указанным оружием потребует около четырех-пяти лет.

Краткосрочные перспективы

В ближайшие дни военные США, "вероятно, будут хранить запасы бомб и ракет", чтобы иметь возможность в "краткосрочной перспективе" продолжать активные боевые действия против Ирана, считают аналитики. Более того, существующих запасов хватит для более длительного противостояния с иранцами.

"Но количество критически важных боеприпасов, остающихся в арсеналах США, не является достаточным для противостояния почти равному противнику, такому как Китай. И понадобятся годы, прежде чем запасы этого оружия вернутся к довоенному уровню", – цитирует вещатель вывод Центра стратегических и международных исследований.

Позиция Пентагона

"Высокие расходы на боеприпасы создали окно повышенной уязвимости в западной части Тихого океана. Понадобится от одного до четырех лет, чтобы пополнить эти запасы, а затем еще несколько лет, чтобы расширить их", – цитирует CNN полковника морской пехоты США Марка Кансиана, одного из авторов указанного отчета.

В свою очередь представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что военные США "имеют все необходимое для выполнения всех указаний во время и в месте, выбранными президентом".

"С момента вступления в должность президента Трампа мы провели многочисленные успешные операции, обеспечивая при этом американским вооруженным силам широкий арсенал возможностей для защиты наших людей и наших интересов", – сказал он.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, компания Raytheon заключила с Пентагоном пять рамочных соглашений, направленных на наращивание производства ракет и пополнение арсеналов США – частности, производство крылатых ракет Tomahawk планируют нарастить до более тысячи единиц в год против нынешних около 50.

Но это – в перспективе до семи лет.

Поэтому военное руководство Штатов призывает оборонных подрядчиков увеличить объемы производства 12 критически важных видов вооружения.

