Российские спортсменки не выдержали гимн Украины и сбежали с пьедестала после разгрома на чемпионате Европы по панкратиону. Видео

Украинская спортсменка Дарья Мальчевская стала чемпионкой Европы по панкратиону среди юниоров в возрастной категории U-17, который прошел в Ереване. 16-летняя киевлянка заняла первое место, на пути к "золоту" добыв несколько побед над представительницами России.

Видео дня

Во время награждения представительницы РФ, занявшие другие призовые места, отказались слушать гимн Украины и сбежали с пьедестала. Мальчевская осталась на нем одна во время исполнения главной мелодии страны.

Видео случившегося завирусилось в TikTok, за несколько дней собрав более 1 млн просмотров.

Для справки: панкратион – вид единоборств, который сочетает элементы борьбы и ударной техники.

Мальчевская считается одной из наиболее перспективных украинских спортсменок в панкратионе и смешанных единоборствах. Она выступает в первой наилегчайшей весовой категории, соревнуясь в весе около 52–53 килограммов.

Несмотря на юный возраст, украинка уже имеет успешный опыт выступлений на международном уровне. В ноябре 2025 года она представляла сборную Украины на чемпионате мира по панкратиону в Греции, где завоевала медаль в весовой категории до 53 кг и помогла национальной команде занять первое место в общекомандном зачете среди спортсменов U-17.

Кроме того, на профильном ресурсе FightTime за Дарьей зафиксированы две победы в профессиональных поединках по правилам ММА. Обе встречи завершились досрочно нокаутом или техническим нокаутом в пользу украинской спортсменки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!