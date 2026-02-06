Более тысячи Tomahawk и не только: США собираются нарастить производство ракет в разы

Компания Raytheon заключила с Пентагоном пять рамочных соглашений, направленных на наращивание производства ракет и пополнение арсеналов США в перспективе до семи лет. По данным компании, эти договоренности должны существенно увеличить оборонные запасы страны.

В частности, производство крылатых ракет Tomahawk планируют нарастить до более тысячи единиц в год против нынешних около 50. Об этом сообщает Defense Express.

Также ожидается увеличение производства ракет "воздух – воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM минимум до 1900 единиц в год. Это вооружение используют как истребители многих стран НАТО и вне Альянса, так и зенитные комплексы NASAMS.

Кроме того, предусмотрено резкое наращивание выпуска зенитных ракет SM-6, способных перехватывать даже гиперзвуковые цели вроде "Кинжала" и "Циркона", – более 500 единиц в год против нынешних примерно 125. Также компания планирует увеличить производство ракет SM-3 Block IIA и ускорить запуск изготовления более новой версии SM-3 Block IIB, которые являются составной частью системы противоракетной обороны НАТО Aegis Ashore.

В Raytheon отмечают, что для указанных образцов вооружения темпы производства будут расти в 2–4 раза. Это хорошая новость для Украины, поскольку ВСУ применяют ракеты AIM-120 как в составе зенитных комплексов NASAMS, так и на истребителях F-16 и потенциально Gripen.

Хотя США пока не передают эти ракеты непосредственно в рамках военной помощи, другие государства в рамках инициативы PURL заказывают их специально для украинских бойцов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне обеспокоены низким уровнем запасов оружия, которое могло бы понадобиться США на случай потенциального будущего конфликта с Китаем. В связи с этим военное руководство Штатов призывает оборонных подрядчиков увеличить объемы производства 12 критически важных видов вооружения, среди которых и указанные ракеты Patriot.

