Вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные дроны над военными авиабазами

Вооруженные силы Бельгии начнут сбивать неизвестные беспилотники в случае их обнаружения над военными базами страны. Программа защиты от дронов будет внедряться ускоренными темпами, а соответствующий план в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Совета министров.

Об этом сообщает Belga News Agency, ссылаясь на заявление начальника обороны Бельгии Фредерика Вансина. Сейчас, как отмечено, ресурсы страны для противодействия БПЛА ограничены.

Дроны продолжают летать над военными объектами страны

В материале отмечается, что в воскресенье вечером над авиабазой Кляйне-Брогель вблизи Пира зафиксировали четыре беспилотника. Это уже третий день подряд активности дронов над бельгийскими военными и гражданскими объектами.

В тот же вечер полиция получила сообщение об около десяти дронах над промышленной зоной Мехелен-Зюйд, но на месте ничего не обнаружили. Вансина заявил, что при необходимости военные получили приказ сбивать беспилотники, которые будут появляться над армейскими базами.

В то же время он подчеркнул, что дроны следует поражать только безопасно, чтобы не нанести никакого вреда людям. Начальник армии отметил, что это усложняет задачу, потому что дроны часто летают ночью, имеют малые размеры и высокую маневренность.

Вместе с тем сегодня Бельгия имеет ограниченные возможности для борьбы с такими аппаратами, в частности в сфере обнаружения, радиоподавления и оснащения средствами поражения дронов.

В понедельник авиабаза Кляйне-Брогель обнародовала рекомендации для жителей Пира и прилегающих районов на случай обнаружения подозрительных дронов. В частности, население просят сообщать о подозрительной активности и по возможности зафиксировать дрон на фото или видео.

Ранее местная полиция пыталась отслеживать БПЛА наземными средствами с фургона, тогда как вертолет федеральной полиции преследовал их в воздухе, однако эти попытки не дали результата.

Что предшествовало

В последние месяцы страны-члены ЕС регулярно фиксируют нарушения своего воздушного пространства самолетами страны-агрессора РФ, а также неизвестными дронами, которые кружат над аэропортами и объектами критической инфраструктуры. Такие вторжения уже зафиксированы в Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Германии, Финляндии и Литве.

Напомним, 31 октября над военной базой Кляйне-Брогель в городе Пер (провинция Лимбург) были замечены неизвестные дроны. База является важным авиационным объектом Бельгии – там хранится американское ядерное оружие, а с 2027 года здесь планируют разместить истребители F-35. Впоследствии на место прибыла полиция, однако БПЛА на тот момент уже исчезли.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Испании из-за появления подозрительного беспилотника почти на два часа была приостановлена работа международного аэропорта в Аликанте. Инцидент с дроном, который завис возле взлетно-посадочной полосы, произошел вечером 27 октября.

