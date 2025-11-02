В Бельгии над военной авиабазой заметили неизвестные дроны: как отреагировали военные
В пятницу вечером над военной базой Кляйне-Брогель в городе Пер (провинция Лимбург) были замечены неизвестные беспилотные летательные аппараты. База является важным авиационным объектом Бельгии — там хранится американское ядерное оружие, а с 2027 года здесь планируют разместить истребители F-35.
Об этом сообщил министр обороны Тео Франкен. Он проинформировал, что на базе было обнаружено "несколько дронов".
На место прибыла полиция, однако дроны на тот момент уже исчезли. Военная разведка была уведомлена, а также были сделаны фотографии беспилотников.
Франкен отметил, что на базе уже работает система обнаружения дронов. Министерство обороны на следующей неделе планирует встречу с местной полицией для анализа угрозы и активизации усилий по поиску и задержанию операторов дронов.
По информации министерства, в прошлом месяце подозрительные дроны уже фиксировали над военным учебным лагерем Эльзенборн и над казармами в Марш-ан-Фамен. Также сообщается об обнаружении беспилотников прошлой ночью на военной базе в Леопольдсбурге, недалеко от Кляйне-Брогеля; подробности этого инцидента пока неизвестны. Мэры Пера и Леопольдсбурга провели переговоры относительно событий.
Что предшествовало
В последние месяцы по всей Европе появлялись сообщения о беспилотниках над критически важными объектами инфраструктуры; в таких случаях подозрения иногда высказывали в адрес различных иностранных акторов.
Сейчас нет никаких подтверждений относительно того, кто стоит за полетами дронов над Кляйне-Брогелем, а также относительно их цели – шпионаж, провокация или другие мотивы.
На этой неделе министр Франкен объявил о готовности плана стоимостью 50 миллионов евро на создание системы защиты от беспилотников. Межведомственная рабочая группа обсудит план во вторник, а в пятницу он будет представлен Совету министров.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне аэропорт Вильнюса снова закрывали из-за метеозондов из Беларуси. Ограничения затронули десятки рейсов.
Также сообщалось, что на днях в Испании закрывали аэропорт Аликанте из-за появления подозрительного дрона. Он не работал в течение нескольких часов.
