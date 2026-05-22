Война США с Ираном началась из-за некомпетентности Виткоффа – Reuters

Военный "конфликт" Соединенных Штатов и Ирана начался в последний день февраля 2026 года, после провала переговоров сторон, как оказывается, из-за некомпетентности главного переговорщика американского президента, спецпосланника Стива Уиткоффа. Напомним, что объявляя начало военной операции "Эпическая ярость", лидер США Дональд Трамп назвал ее главной целью "уничтожение ракетного и военного потенциала Ирана и предотвращение создания им ядерного оружия".

Видео дня

Но как выяснилось, во время переговоров США и Ирана Виткофф "значительно преувеличил ядерную угрозу со стороны Ирана". Об этом говорится в статье агентства Reuters "Распад американской дипломатии во времена Трампа".

Важность образования

Так, агентство цитирует "высокопоставленного европейского дипломата", который рассказывал, как во время последних переговоров в Женеве американская команда пыталась понять значение понятия "порог обогащения урана" и других элементов ядерной программы Ирана, что заставило европейских чиновников объяснять это американцам. "Как можно вести переговоры, не понимая основ?" – сказал дипломат.

Обогащение урана – физический процесс увеличения соотношения содержания в уране его изотопа 235U. Изотоп 238U, несмотря на радиоактивность, очень стабилен и не способен к самостоятельной цепной ядерной реакции, в отличие от редкого 235U, который интенсивно используют и в атомной промышленности, и в создании ядерного оружия. Из-за того, что доля изотопа 235U мала, подготовка ядерного топлива, как и подготовка ядерного оружия, обязательно включает в себя стадию обогащения урана.

Соответственно, порог обогащения урана для ядерного топлива меньше порога обогащения урана для ядерной бомбы.

Самая современная центрифуга в мире

Уже 3 марта, за первые три дня "Эпической ярости", Уиткофф провел брифинги для журналистов относительно его переговоров с Ираном. Его тогдашние рассказы свидетельствуют, что он "значительно преувеличил ядерную угрозу со стороны Ирана", считает Келси Девенпорт из Ассоциации контроля над вооружениями. Переговорщик Трампаперепутал ограниченное обогащение урана с его превращением в оружие.

И в целом объяснения Уиткоффа содержали много ошибок, свидетельствующих о его "технической некомпетентности", отметила эксперт. Например, он назвал иранскую центрифугу для обогащения урана IR-6 "вероятно, самой современной центрифугой в мире", хотя она не является таковой даже в Иране.

"Виткоффу не нужно быть ядерным экспертом, чтобы договориться о выгодной сделке. Но если он им не эксперт, его должны окружать такие эксперты", – сказала Келси Девенпорт.

Что предшествовало

О том, что Уиткофф "имеет недостаточную квалификацию", говорил и сам Трамп. Так, сразу после первого визита этого переговорщика в Москву, напомним: американский президент признал, что нет, "положить конец в этой войне в 24 часа" он не сможет. Но виновным в этом Трамп признал именно Уиткоффа, сказав, что последний "по специальности был риэлтором", и "не имел профессиональных знаний о России".

Так или иначе, Трамп не только не отстранил Уиткоффа от переговорных процессов, а наоборот, сделал его своим спецпосланником.

Как сообщал OBOZ.UA, уже 20 мая стало известно о новом визите спецпосланника Уиткоффа в Россию. Однако точная дата пока не известна.

Что показательно – Стив Уиткофф не спешит ехать в Киев, несмотря на предыдущие планы такого визита. Это происходит на фоне растущих сомнений в Вашингтоне относительно целесообразности возобновления мирных переговоров по Украине. По данным источников, разговоры о поездке продолжались месяцами, но по состоянию на сейчас решение так и не реализовали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!