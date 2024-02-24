"Война еще не завершена": украинцы во всем мире напомнили о важности продолжать поддерживать Украину. Фото и видео
Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, в сотнях городах мира проводятся акции. В поддержку Украины в войне, которая длится десять лет, вышли украинцы в 700 городах и 65 странах.
В Европе, ОАЭ, Индии, Грузии, Южной Корее, Японии, Перу, Бразилии, Аргентины и даже Антарктиде организованы мероприятия. Они проходят в рамках глобальной адвокационной кампании Всемирного конгресса украинцев StandWithUkraine.
Ирландия, Дублин
Эксклюзивное видео Oboz.ua, автор – Ирина Жукевич.
Прага, Чехия
Грузия, Тбилиси
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко в Facebook обнародовал фотографии с митинга в Сиднее.
Польша, Варшава
Германия
Белорусы также присоединились к акциям в поддержку Украины в разных городах мира
Акции в поддержку Украины также прошли в Израиле
Памятник Шевченко в Алматы (Казахстан)
Как сообщал Oboz.ua во вторую годовщину начала полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, в Европе прошли акции в поддержку нашего борющегося с агрессором народа. В Брюсселе перед Европарламентом в субботу, 24 февраля, вывесили украинские флаги и развернули 30-метровый флаг.
Напомним, 24 февраля в Киев прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Прежде всего чиновники выразили свою солидарность с нашим государством во вторую годовщину вторжения России на территорию нашего государства.
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