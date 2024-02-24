В Киев прибыли с визитом премьеры Италии, Канады и Бельгии: все подробности

В субботу, 24 февраля, в Киев прибыли четыре западных лидера, а именно премьер-министры Италии, Канады и Бельгии. Высокопоставленные чиновники преследуют цель выразить свою солидарность с нашим государством во вторую годовщину вторжения России на территорию нашего государства.

Об этом сообщает Reuters. Так, в Киев прибыли премьер-министр Италии – Джорджия Мэлони, Канады – Джастин Трюдо и Бельгии – Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии – Урсула фон дер Ляен.

"Мелони, Трюдо, где Кроо и фон дер Ляен вместе прибыли в украинскую столицу поездом из соседней Польши", – говорится в заявлении итальянского правительства.

Планируется, что Мелони проведет в этот день видеоконференцию из Киева, в которой примут участие лидеры Великой Семерки основных демократий. Президент Украины Владимир Зеленский также намерен присоединиться к обсуждению.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину 24 февраля, во вторую годовщину начала полномасштабной агрессии РФ, прибыла президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен. Она заверила, что Европа будет продолжать стоять на стороне Украины и продолжит поддержку, пока наше государство не станет свободным.

Напомним, что в пятницу, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между Украиной и Данией. Ее поддержка нашего государства в этом году составит не менее 1,8 млрд евро.