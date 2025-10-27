Военный вертолет и истребитель США потерпели крушение над Южнокитайским морем: появились подробности

Военный вертолет и истребитель Соединенных Штатов потерпели крушение над Южнокитайским морем с разницей в 30 минут. Инцидент произошел в воскресенье, 26 октября.

Об этом сообщил Тихоокеанский флот США на своей странице в Facebook. К счастью, оба экипажа остались живы.

Причины аварии пока неизвестны

Первым, около 14:45 по местному времени в Южнокитайском море, потерпел крушение вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США из 73-й эскадрильи морских ударных вертолетов "Battle Cats". Воздушное судно выполняло плановое задание после взлета с авианосца USS Nimitz (CVN 68). Всех трех членов экипажа вертолета спасли.

Примерно через полчаса, в 15:15, произошла еще одна авария – истребитель F/A-18F Super Hornet из состава ударной истребительной эскадрильи "Fighting Redcocks" (VFA-22) упал во время обычных полетов с того же авианосца Nimitz.

Обоим членам экипажа удалось успешно катапультироваться, после чего их оперативно эвакуировали спасательные службы.

Сейчас весь задействованный персонал находится в безопасности, их состояние оценивается как стабильное. Причины обоих инцидентов выясняют специалисты.

Напомним, в конце августа в польском городе Радом разбился истребитель F-16. Это произошло во время тренировки для авиашоу, которое намерены провести вскоре в указанном городе. Представитель правительства Польши Адам Шлапка подтвердил факт трагедии и уточнил, что пилот самолета погиб.

Как писал OBOZ.UA, 11 октября в Австралии авиакатастрофу потерпел легкомоторный самолет, в результате чего погибли три человека. По словам специалистов, из-за особенностей авиационного топлива и силы воспламенения шансов на спасение у пассажиров не было.

