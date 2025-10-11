В Австралии разбился легкомоторный самолет, есть погибшие. Фото и видео

Три человека погибли в результате авиакатастрофы легкомоторного самолета в Австралии. Инцидент произошел в аэропорту Шеллхарбор вблизи Вуллонгонга в Новом Южном Уэльсе в субботу утром, 11 октября.

Об этом сообщает The Guardian. Отмечается, что самолет взлетел около десяти утра по местному времени и почти сразу упал и загорелся.

Официально личности погибших еще не установлены

Главный инспектор полицейского округа озера Иллаварра Аарон Вундерлих сообщил, что аварии потерпел частный самолет, который направлялся в Балларат. На борту находились трое взрослых примерно одного возраста, их личности пока официально не установлены. Правоохранители работают над идентификацией погибших.

"Сейчас я не могу разглашать никаких подробностей относительно того, кто они, их возраст или откуда они родом", – сказал он.

Известно, что в аэропорту в тот день проходил день открытых дверей совместно с местным авиационным музеем. Сам самолет не участвовал в мероприятии, однако часть посетителей стала очевидцами трагедии.

"Мы также выслали на место происшествия службу поддержки сотрудников полиции для проведения учений, поэтому некоторые люди из нашей службы поддержки сотрудников полиции фактически стали свидетелями аварии", – отметил Вундерлих.

Правоохранители расследуют причины инцидента

Инспектор пожарно-спасательной службы Нового Южного Уэльса Эндрю Барбер рассказал ABC, что подразделение RFS находилось в аэропорту на учениях в момент катастрофы и сразу бросилось на помощь. Однако, по его словам, из-за особенностей авиационного топлива и силы возгорания шансов на спасение у пассажиров не было.

Барбер уточнил, что самолет разорвало на несколько частей в результате падения. На месте происшествия остаются обломки и тела трех погибших. Полиция уже начала полное расследование трагедии.

