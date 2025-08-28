Польский истребитель F-16 разбился во время тренировки для авиашоу. Видео

В польском городе Радом 28 августа разбился истребитель F-16. Это произошло во время тренировки для авиашоу, которое намерены провести вскоре в указанном городе.

Об этом сообщили очевидцы, которые выкладывают в сети соответствующие видео. Представитель правительства Польши Адам Шлапка подтвердил факт трагедии и уточнил, что пилот самолета погиб.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. По словам Шлапки, F-16 разбился во время подготовки к авиационной выставке AirShow.

"К сожалению, пилот погиб. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поговорил с премьер-министром и сейчас направляется к месту катастрофы", – отметил представитель польского правительства.

Международная авиационная выставка AirShow запланирована на 30 и 31 августа; анонсируется, что в мероприятии примет участие более 150 самолетов из 20 стран. AirShow в Радоме считается одним из крупнейших аналогичных мероприятий в Европе.

Польская пилотажная группа Tiger Demo Team сообщила, что пилотом F-16 был Мацей Краковян (на фото ниже). Он не успел катапультироваться и погиб на месте.

Потери F-16 в Украине

В конце июня пилот истребителя F-16, летчик первого класса, подполковник Максим Устименко во время отражения российской воздушной атаки применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Герой сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

Защитнику неба навеки 32 года, у него остался четырехлетний сын. Известно, что пилот окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, где учился вместе с военным летчиком Алексеем Месем (позывной "Мунфиш"), который тоже погиб на F-16, отражая атаку РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2025 года во время воздушного боя погиб 26-летний летчик F-16 Павел Иванов. Военный совершал рискованный полет, выполняя задание в условиях высокой опасности.

А 16 мая была потеряна связь с одним из истребителей F-16, который уничтожил три вражеские воздушные цели и осуществлял отработку по четвертой. К счастью, летчик успешно катапультировался, его нашли и эвакуировали.

