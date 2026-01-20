США захватили в Карибском море танкер теневого флота РФ: все подробности. Видео

Во вторник, 20 января США задержали в Карибском бассейне нефтяной танкер Sagitta. Он шел под флагом Панамы. Как выяснилось, это судно принадлежит к теневому флоту России.

О захвате танкера сообщил Пентагон. Американское министерство войны отметило, что судно было остановлено "без инцидентов".

"Сегодня утром американские военные силы при поддержке Министерства внутренней безопасности без инцидентов задержали танкер Sagitta. Задержание еще одного танкера, который действовал, нарушая установленный президентом Трампом карантин для судов, находящихся под санкциями в Карибском море, демонстрирует нашу решимость обеспечить вывоз из Венесуэлы только той нефти, транспортировка которой осуществляется надлежащим образом и в соответствии с законом", – говорится в сообщении.

Пентагон также опубликовал соответствующее видео.

Корабль Sagitta стал седьмым захваченным танкером с тех пор, как Трамп объявил блокаду всех подсанкционных судов, следующих в Венесуэлу или из Венесуэлы.

Что известно о танкере Sagitta

Танкер Sagitta – это судно для перевозки сырой нефти, построенное в 2005 году. Ходит под флагом Панамы (ранее сообщалось о флагах Либерии и Гайаны). Корабль часто использовал практику отключения сигналов AIS ("темные рейсы") для скрытого экспорта нефти в Китай и Индию.

Судно идентифицировано как часть так называемого "теневого флота" России. В течение 2024–2025 годов оно попало под санкции Украины, Великобритании, Соединенных Штатов, Канады, ЕС, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии за участие в транспортировке российской нефти в обход ценового лимита (price cap).

Об этом говорится на сайте War Sanction.

"Танкер осуществляет заходы в российские порты, которые лидируют в экспорте российской нефти теневым флотом – порты в Балтийском море, тихоокеанском регионе, доставляя нефть в страны, которые больше всего импортируют российскую сырую нефть через теневой флот – КНР, Индия", – говорится на сайте.

Портал также отметил, что международная общественная организация Greenpeace причисляет Sagitta к теневому флоту танкеров, которые транспортируют российскую нефть по миру и угрожают окружающей среде.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне встречи президента США Дональда Трампа и руководительницы оппозиции Венесуэлы Марии Корины Мачадо США захватили танкер Veronica в Карибском море. Он стал шестым судном, которое было арестовано за последние недели, и которое перевозило венесуэльскую нефть.

