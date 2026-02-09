Украинцам объявили о новых графиках отключений света: чего ждать 10 февраля
Во вторник, 10 февраля, во всех регионах Украины круглосуточно будут применяться отключения электроэнергии и ограничения энергопотребления. Для населения введут графики почасовых отключений света, но они будут разными – объем и продолжительность зависят от региона. Не исключены аварийные отключения, т.к. ситуация в энергосистеме остается сложной и может быстро меняться.
В то же время для бизнеса и промышленных потребителей снова вводятся графики ограничения мощности. Об этом свидетельствуют заявление "Укрэнерго" вечером 9 февраля.
"Ситуация в энергосистеме может измениться... Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – обратились к украинцам энергетики.
Отключение света в Сумской области: график на 10 февраля
График будет действовать полные сутки. Общая продолжительность обесточиваний – до 16 часов суммарно (если не введут аварийные отключения).
Полтавская область: как будут отключать свет
График почасовых отключений будет действовать в объеме 4,5-5 очередей. Самый жесткий режим предусмотрен с 08:00 до 22:00.
Где смотреть график отключения в своей области
Поскольку объемы ограничений сильно различаются по областям Украины, общее количество очередей отключений больше не указывают. Поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах облэнерго, например, на сайтах:
Как сообщал OBOZ.UA, Россия также пытается уничтожить добычу газа в Украине. Объекты "Нафтогаза" находятся под атаками второй день подряд.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!