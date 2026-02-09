Украинцам объявили о новых графиках отключений света: чего ждать 10 февраля

Во вторник, 10 февраля, во всех регионах Украины круглосуточно будут применяться отключения электроэнергии и ограничения энергопотребления. Для населения введут графики почасовых отключений света, но они будут разными – объем и продолжительность зависят от региона. Не исключены аварийные отключения, т.к. ситуация в энергосистеме остается сложной и может быстро меняться.

Видео дня

В то же время для бизнеса и промышленных потребителей снова вводятся графики ограничения мощности. Об этом свидетельствуют заявление "Укрэнерго" вечером 9 февраля.

"Ситуация в энергосистеме может измениться... Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – обратились к украинцам энергетики.

Отключение света в Сумской области: график на 10 февраля

График будет действовать полные сутки. Общая продолжительность обесточиваний – до 16 часов суммарно (если не введут аварийные отключения).

Полтавская область: как будут отключать свет

График почасовых отключений будет действовать в объеме 4,5-5 очередей. Самый жесткий режим предусмотрен с 08:00 до 22:00.

Где смотреть график отключения в своей области

Поскольку объемы ограничений сильно различаются по областям Украины, общее количество очередей отключений больше не указывают. Поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах облэнерго, например, на сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Россия также пытается уничтожить добычу газа в Украине. Объекты "Нафтогаза" находятся под атаками второй день подряд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!