Украинцам объявили о новых графиках отключений света: чего ждать 10 февраля

Ксения Капустинская
Коммуналка
3 минуты
4,4 т.
Двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 года

Во вторник, 10 февраля, во всех регионах Украины круглосуточно будут применяться отключения электроэнергии и ограничения энергопотребления. Для населения введут графики почасовых отключений света, но они будут разными – объем и продолжительность зависят от региона. Не исключены аварийные отключения, т.к. ситуация в энергосистеме остается сложной и может быстро меняться.

В то же время для бизнеса и промышленных потребителей снова вводятся графики ограничения мощности. Об этом свидетельствуют заявление "Укрэнерго" вечером 9 февраля.

"Ситуация в энергосистеме может измениться... Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – обратились к украинцам энергетики.

Об отключении света 10 февраля

Отключение света в Сумской области: график на 10 февраля

График будет действовать полные сутки. Общая продолжительность обесточиваний – до 16 часов суммарно (если не введут аварийные отключения).

График отключения электроэнергии на Сумщине

Полтавская область: как будут отключать свет

График почасовых отключений будет действовать в объеме 4,5-5 очередей. Самый жесткий режим предусмотрен с 08:00 до 22:00.

Отключение электроэнергии в Полтавской области

Где смотреть график отключения в своей области

Поскольку объемы ограничений сильно различаются по областям Украины, общее количество очередей отключений больше не указывают. Поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах облэнерго, например, на сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://off.energy.mk.ua/
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Россия также пытается уничтожить добычу газа в Украине. Объекты "Нафтогаза" находятся под атаками второй день подряд.

