Военные США готовятся к высадке на суда, связанные с Ираном – медиа

Военнослужащие США проходят подготовку к высадкам на нефтяные танкеры, связанные с Ираном. Аналогичные операции могут коснуться и кораблей, перевозящих оружие для поддержки иранского режима.

Захват судов в международных водах потенциально может начаться уже в ближайшие дни. Об этом 18 апреля заявило издание The Wall Street Journal.

Источники WSJ не исключают, что Соединенные Штаты расширят свои военно-морские операции за пределы Ближнего Востока.

По данным Центрального командования США, американские войска уже развернули назад 23 корабля, которые пытались покинуть иранские порты, в рамках морской блокады Исламской Республики.

"Расширение кампании позволит США взять под контроль связанные с Ираном суда по всему миру, включая суда, перевозящие иранскую нефть, уже плавающие за пределами Персидского залива и те, что перевозят оружие, которое может поддерживать иранский режим", – говорится в статье.

Ранее в этом году американские военные продемонстрировали способность отслеживать танкеры в любой точке мира, перехватывая корабли, связанные с Венесуэлой, в Атлантическом и Индийском океанах

Что предшествовало

В четверг, 16 апреля, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты "будут активно преследовать любое судно под иранским флагом или любое судно, которое пытается оказать материальную поддержку Ирану".

"Это включает суда теневого флота, перевозящие иранскую нефть. Как большинство из вас знает, теневой флот – это незаконные суда, которые избегают международных правил, санкций или требований к страхованию", – сказал генерал. Он уточнил, что к кампании будет приобщаться Индо-Тихоокеанское командование США.

Это происходит на фоне усиления контроля Ирана над Ормузским проливом, ведь в субботу, 18 апреля, страна атаковала несколько коммерческих судов. В Тегеране заявили, что "строго контролируют" водный путь. За день до этого МИД Ирана утверждал, что пролив полностью открыт для коммерческого судоходства.

– 17 апреля президент США Дональд Трамп очень оптимистично высказывался о возможности заключения сделки с Ираном. Он утверждал, что стороны якобы могут достичь соглашения уже "через день-два", то есть 18 или 19-го числа. Республиканец также утверждал, что в Тегеране "согласились на все" условия Вашингтона.

– В Исламской Республике ответили, что разногласия все еще остаются. Председатель иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф заявил, что Соединенные Штаты "не выиграли войну с помощью этой лжи" и "ничего не добьются на переговорах".

