'Разногласия остаются': в Иране заявили, что не было достигнуто соглашение с США по ядерным вопросам

Пока президент США Дональд Трамп надеется на скорое достижение соглашения, Иран не демонстрирует такого же оптимизма. Между сторонами все еще остаются разногласия, для преодоления которых требуется продолжение переговоров.

Представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Эсмаил Багаи в комментарии пропагандистскому иранскому телевидению заявил, что обогащенный уран не покинет территории страны. Об этом пишет Reuters.

Ранее в тот же день Трамп утверждал, что Иран "согласился на все", в частности отдать уран для его дальнейшей транспортировки на территорию Соединенных Штатов.

Отдельно высокопоставленный иранский чиновник сказал Reuters, что никакого соглашения не было достигнуто, потому что позиции стран разные.

По его словам, Тегеран надеется, что в ближайшие дни будет достигнуто предварительное соглашение, которое может продлить режим прекращения огня (срок последнего истекает на следующей неделе). Это позволит американским и иранским представителям получить больше времени для переговоров.

Чиновник также добавил, что его страна хочет отмены санкций и выплаты денежной компенсации за военные убытки.

Что предшествовало

17 апреля Дональд Трамп выразил надежду, что США и Иран якобы могут достичь соглашения уже "за день-два", то есть 18–19 апреля. Он заверил, что требования Вашингтона уже согласованы. Речь идет, в частности, об отказе Тегерана от ядерной программы, вывозе из страны обогащенного урана, отказе финансирования прокси-террористических группировок, таких как "Хезболла" и "Хамас".

Как писал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран разблокирует Ормузский пролив. Причиной послужило прекращение огня в Ливане.

– Тем временем корабли США продолжат блокировать иранские порты. Военных отведут только в том случае, если Тегеран и Вашингтон заключат перемирие, объяснял Дональд Трамп.

