Блог | АдГ стала самой популярной партией в Германии: ау, либералы, доDEIлись?
Уже как минимум по двум авторитетным апрельским опросам Альтернатива для Германии обошла ХДС/ХСС и теперь формально является самой популярной партией в ФРГ.
Далі текст мовою оригіналу
Наразі це ще зовсім не свідчить про реальні перспективи приходу "екстремістів" до влади: "адекватні" партії завжди зможуть створити чергову цікаву коаліцію, щоб такого не трапилось.Але ж це - певний меседж німців тим, хто полюбляє тихесенько збирати голоси мусульманського електорату через дурні ідеї DEI: зайве загравання з ісламом, коли не помічають відвертої злочинності з боку тих, хто аж ніяк не бажає приймати європейську культуру (й відповідний спосіб життя і праці!), користі партіям не принесе.