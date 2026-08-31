"Вода и обломки затопили город": в Непале директор школы спас 900 детей от смертоносного наводнения

В Непале директор школы Раджендра Давади успел эвакуировать 900 детей, приказав им покинуть классы и подняться на возвышенность за считанные минуты до того, как город накрыл поток воды и обломков. Это произошло во время разрушительного наводнения, унесшего жизни по меньшей мере 794 человек в Непале, а более 2500 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

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Об этом сообщает The Guardian. Давади возглавляет среднюю школу Трибхуван Тришули в Нувакоти, где учатся 1600 детей.

Он рассказал, что за несколько минут получил четыре предупреждения от разных людей о приближении масштабного наводнения. Одно из них поступило из Бетравати — города, расположенного непосредственно выше по течению.

Услышав эти сообщения, он решил немедленно прекратить занятия и вывести учеников на возвышенность.

"Я решил, что больше не стоит медлить. Даже если бы наводнение не наступило, мы бы просто потеряли один учебный день", — рассказал Давади BBC.

Во время эвакуации он увидел, как поток воды поглотил здание общежития, расположенное примерно в 100 метрах от реки.

"Если бы мы приняли решение на 10 минут позже, сегодня никто из нас — ни ученики, ни я — не смог бы с вами разговаривать", — сказал директор.

16-летняя ученица Юниша рассказала журналистам, что они с друзьями спаслись буквально в последние секунды.

"Я вместе с друзьями выжила только благодаря 10 секундам", — сказала она.

Девушка вспоминает, как дети бежали вверх по грязной дороге, пытаясь спастись от стихии. Тем временем вода и обломки накрывали город.

"Не прошло и мгновения, как базар прямо на моих глазах смыло водой", — рассказала Юниша.

С семьёй девушка встретилась только через три дня.

Стихия также разрушила или повредила как минимум 69 школ, сообщили в благотворительной организации Save the Children. От наводнения пострадали почти 19 тысяч детей.

В Дхадинге, одном из наиболее пострадавших районов, группа школьников оказалась в безопасности, когда вышла из класса на обеденный перерыв.

Другим ученикам помогли спастись учителя: они приказали детям немедленно покинуть классы буквально перед тем, как туда хлынула вода.

Мать одного из школьников рассказала Associated Press, что учителя предупредили детей: "Начинается наводнение, и вы должны оставить рюкзаки и ланч-боксы". По её словам, именно это решение помогло им выжить.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после масштабного наводнения и оползня в Непале продолжаются поиски 56 граждан Украины. Информации о погибших украинцах не поступало.

Стихия уничтожила контрольно-пропускной пункт "Чжирон", снесла около 20 мостов, повредила электросети и перекрыла дороги. Потоки воды, ила и камней затопили населённые пункты и приграничные районы.

Ситуацию осложняют сильные дожди, горный рельеф и нестабильный уровень воды. Из-за непогоды и опасений новых паводков некоторые работы в Непале уже несколько раз приходилось приостанавливать. Власти также предупреждали о риске новых наводнений из-за подъема уровня воды в реках и призывали жителей пострадавших районов оставаться на возвышенностях.

Поиски пропавших людей продолжаются, к ним привлечено более 15 тысяч представителей силовых структур. В районах Дхунче, Тришули, Тимуре и Сьяфрубеси работают 16 вертолетов непальской армии и частных операторов.

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