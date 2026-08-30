Число жертв ужасного наводнения в Непале возросло до 750: власти предупреждают об угрозе нового бедствия

Число погибших в результате масштабного наводнения и схода ледника в Непале и Тибете возросло до 750, ещё более 3 тысяч человек числятся пропавшими без вести. В то же время непальские власти предупредили население о риске новых наводнений после подъема уровня воды в реках.

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Жителям пострадавших районов рекомендуют оставаться на возвышенностях. Об этом сообщают агентства Reuters и Associated Press.

Что известно о последствиях стихии

Известно, что в стране погибли 734 человека, 2498 числятся пропавшими без вести, а 7514 удалось спасти. В китайском округе Гиронг (Тибет) сообщили о 16 погибших и 546 пропавших без вести.

Китай также заявил об исчезновении 261 иностранца из 23 стран в Тибете вблизи важного пограничного перехода с Непалом. Среди разыскиваемых иностранцев есть граждане Непала, Индии, Латвии и других государств.

Спасательные работы затрудняются из-за сильных дождей, горного рельефа и нестабильного уровня воды. В Непале часть операций уже несколько раз приостанавливалась из-за непогоды и опасений новых наводнений.

Особую опасность представляет новый оползень, образовавшийся примерно в 2,8 км ниже озера, возникшего после стихийного бедствия на границе Непала и Китая. Он образовал новую природную дамбу и водоем, что может привести к дальнейшему подъему уровня воды.

В Непале спасатели также сосредоточились на поиске сотен людей, оказавшихся заблокированными в туннелях гидроэлектростанций, поврежденных наводнениями. Страна обратилась за международной помощью для проведения специализированных туннельных спасательных операций, ДНК-идентификации и хранения тел.

Из-за значительного количества неопознанных погибших власти Непала приступили к массовым захоронениям. Перед захоронением останки фотографируют, берут образцы ДНК и фиксируют другие данные, чтобы родственники могли установить личности погибших в будущем.

Китай задействовал более 2100 спасателей и выделил не менее 220 млн юаней на ликвидацию последствий катастрофы. Китайские специалисты связывают стихийное бедствие с нестабильностью ледников и долгосрочными последствиями глобального потепления.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Непале после масштабного наводнения и оползня на границе с Тибетом продолжают поиски 56 граждан Украины. На данный момент информации о пострадавших или погибших украинцах нет.

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