Затопило целые деревни: в Непале увеличилось число пропавших без вести после наводнения украинцев

В Непале после масштабного наводнения и оползня на границе с Тибетом продолжают вести поиски 56 граждан Украины. На данный момент информации о пострадавших или погибших украинцах нет.

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26 августа на границе Непала и Тибета произошло масштабное наводнение, которое спровоцировало обвал ледника в Гималаях. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины для СМИ.

Стихия уничтожила пункт пропуска "Чжирон", снесла около 20 мостов, повредила электросети и перекрыла дороги. Потоки воды, ила и камней затопили населённые пункты и приграничные районы.

Поисковые операции проводятся ежедневно с раннего утра. Авиацию задействуют преимущественно в первой половине дня, поскольку позже работе вертолётов мешает туман.

Ранее поиски пришлось временно приостановить из-за угрозы прорыва завального озера в Тибете. После того как был зафиксирован контролируемый постепенный вытекание воды, спасательные работы возобновили.

Как ищут украинцев

Посольство Украины в Индии через непальские органы обратилось к компании, обслуживающей устройства с функцией геолокации, которые были у некоторых украинцев. Спасатели получили координаты, зафиксированные устройствами непосредственно перед стихийным бедствием.

Компания также пытается определить текущее местонахождение этих устройств, чтобы помочь установить возможное местонахождение людей.

К поисково-спасательной операции привлечено более 15 тысяч представителей силовых структур. В районах Дхунче, Тришули, Тимуре и Сьяфрубеси работают 16 вертолетов непальской армии и частных операторов.

По словам социального работника из Непала Лала Кришны, участвующего в спасательной операции, в целом удалось спасти 4451 человека. Почти 200 человек оказались заблокированными в туннелях гидроэлектростанций.

"Ничего не ясно. Похоже, они действительно были в том районе, где произошла трагедия. Организаторы тура на связи с консульством. Но новостей нет", — рассказала Людмила из Украины, которая разыскивает подругу.

По её словам, подруга вместе с группой отправилась в паломнический тур к горе Кайлас.

Индиец Ачария Сударшан также рассказал журналистам, что не может связаться с несколькими членами своей семьи, которые могли пострадать в результате стихийного бедствия.

"В это трудное время я молюсь, чтобы Бог дал всем силы оставаться терпеливыми и сильными. Несколько членов моей собственной семьи также пострадали, и мне до сих пор не удалось с ними связаться", – сказал он.

В то же время спасательные службы продолжают следить за ситуацией в районе Бхотекоши и ниже по течению. Там сохраняется риск повторного затопления, поэтому активированы системы раннего предупреждения и подготовлены планы эвакуации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Непале вблизи границы с Тибетом произошло сильное наводнение, в результате которого погибло не менее 547 человек. Еще более 1000 человек, в том числе иностранные туристы, числятся пропавшими без вести, среди них – 53 гражданина Украины. МИД Украины получил обращение о потере связи с группой украинских туристов.

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