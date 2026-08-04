Во Вроцлаве 18-летнему украинцу предъявили обвинение в покушении на убийство полячки: он не признал свою вину

В польском Вроцлаве 18-летнего украинца обвиняют в покушении на убийство 30-летней гражданки Польши. Молодого человека подозревают в нападении с ножом, в результате которого женщина получила несколько ранений в области шеи и грудной клетки.

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Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры во Вроцлаве прокурор Якуб Длубач. По его словам, прокуратура Вроцлава обратилась в суд с ходатайствомо применении временного ареста в отношении 18-летнего подозреваемого.

Ранее прокурор Якуб Длубач заявил, что украинцу предъявлено обвинение в покушении на убийство. По данным прокуратуры, потерпевшая и предполагаемый нападавший ранее не были знакомы.

"Подозреваемый не признал свою вину и отказался давать показания", — сообщил прокурор.

Если вина будет доказана, молодому человеку грозит пожизненное заключение.

Что известно

Инцидент произошел 1 августа около 21:00 на улице Гагарина во вроцлавском районе Мухобор. По информации пресс-секретаря городской полиции Вроцлава подкомиссара Александры Фреус, 18-летний гражданин Украины напал на женщину с ножом.

Это произошло на лестничной клетке жилого дома. После инцидента полиция задержала подозреваемого, а 30-летнюю полячку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

На ситуацию также отреагировали дипломатические представители Украины во Вроцлаве. Генеральное консульство Украины во Вроцлаве заявило, что с прискорбием восприняло информацию об инциденте.

"Мы решительно осуждаем любые проявления насилия и агрессии, независимо от того, кто является их виновником, а кто — жертвой. Лицо, совершившее преступление, должно понести ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Польша", — говорится в заявлении консульства.

Как сообщал OBOZ.UA, во Вроцлаве жестоко избили молодую пару из Украины. Девушка и парень подверглись нападению из-за того, что нескольким полякам не понравился их украинский акцент. Полиция уже задержала двух подозреваемых в нападении, им грозит уголовная ответственность.

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