Напал с ножом на женщину: во Вроцлаве полиция задержала 18-летнего украинца

В польском Вроцлавеполиция арестовала 18-летнего молодого человека, который напал на 30-летнюю гражданку Польши и серьезно ранил ее ножом. Раненая девушка в настоящее время госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает Polska Agencija Prasowa. Генеральное консульство Украины уже осудило нападение и заверило в полном сотрудничестве.

Что известно

По данным пресс-секретаря полицейского управления Вроцлава, нападение произошло в субботу, 1 августа, около 21:00 на улице Гагарина во вроцлавском районе Мухобор. Нападавший был задержан полицией вскоре после инцидента.

Генеральное консульство Украины во Вроцлаве осудило инцидент, заявив, что каждый гражданин Украины "обязан уважать закон, традиции и социальные нормы Польши, которая предоставила убежище миллионам украинцев и продолжает поддерживать Украину".

"Подавляющее большинство граждан Украины, проживающих в Польше, являются законопослушными людьми, которые работают, учатся, платят налоги и способствуют развитию местных общин. Отдельные преступления не могут и не должны бросать тень на всю украинскую общину", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Гдыне неизвестный мужчина жестоко избил 40-летнюю гражданку Украины. Нападение произошло после того, как она начала записывать голосовое сообщение на украинском языке. Лишь 1 августа нападавшего задержали. В то же время польская полиция заявляет, что на данный момент нет доказательств того, что преступление было совершено на почве национальной ненависти.

Кроме того, ранее 40-летний мужчина оскорблял несовершеннолетнюю девочку из Украины из-за ее происхождения. Агрессивный гражданин в автобусе пристал к 12-летней украинке, выкрикивал оскорбления в ее адрес и требовал, чтобы она уехала обратно в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, во Вроцлаве жестоко избили молодую пару из Украины. Девушка и парень подверглись нападению из-за того, что нескольким полякам не понравился их украинский акцент. Полиция уже задержала двух подозреваемых в нападении, им грозит уголовная ответственность.

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