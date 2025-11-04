Во время обвала башни в Риме пострадали граждане Румынии: один из них скончался в больнице

4 ноября в Риме (Италия) во время реставрационных работ обвалилась часть средневековой башни Торре-дей-Конти. Одного из рабочих доставили в больницу в тяжелом состоянии; несмотря на усилия медиков, мужчина умер.

По данным The Guardians, погибший Октай Строичи несколько часов находился под завалами, пока спасатели пытались его освободить. Во время спасательной операции обваливались новые части здания. Когда пострадавшего достали из-под завалов, он был в сознании, однако состояние строителя было тяжелым.

Ранения получили еще трое строителей: один, тоже гражданин Румынии, получил тяжелые травмы головы, двое других отделались легкими повреждениями.

Детали инцидента

Свидетели рассказали, что обвал сопровождался сильным грохотом и облаками пыли. Две секции башни высотой 29 метров разрушились с интервалом в полтора часа. Первый обвал произошел около 10:30 утра по британскому времени, второй примерно через полтора часа, когда спасатели осматривали здание.

Одна из очевидиц происшествия отметила, что обвал был похож на землетрясение:

"Это было немного похоже на землетрясение. Я видела мужчину, который пытался выбраться, спустившись по лесам, – я не осознавала, что внутри есть люди".

"Я работала, а потом услышала что-то вроде падения, а затем увидела, как башня обвалилась по диагонали", – отметила другая очевидица.

На место инцидента прибыли мэр Рима и министр культуры Италии. Из-за опасности обвалов территорию возле башни оцепили.

Что известно о башне

Башню Торре-дей-Конти возвел в XIII веке Ричард Конти, брат Папы Иннокентия III, как укрепленную резиденцию семьи. За время своего существования здание не раз подвергалось разрушениям. В частности, после землетрясения 1349 года. Текущую реставрацию сооружения финансировали из фонда восстановления ЕС после пандемии, чтобы сделать здание более безопасным.

