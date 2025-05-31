Во Франции вандалы раскрасили зеленой краской мемориал жертвам Холокоста и две синагоги. Фото

В ночь на 31 мая в районе Маре, то есть в самом центре Парижа, неизвестные вандалы зеленой краской раскрасили две синагоги, местный кошерный ресторан и мемориал жертвам Холокоста. Власти Франции и Парижа осудили акт вандализма, произошедшего накануне иудейского праздника Шавуот.

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Как утверждает журналист Ран Алкалай, камеры наблюдения зафиксировали подозреваемого с баллончиком краски в руках около 4:35 утра. Однако французская пресса отмечает, что пока по данному факту никого не задержали.

"Я глубоко возмущен этими мерзкими действиями, направленными против еврейской громады", – заявил министр внутренних дел Франции Бруно Ретайлло.

Интересно: по информации французского вещателя, за сутки до инцидента министр Бруно Ретайлло приказывал подчиненным "усилить наблюдение" в центре Парижа из-за предстоящего иудейского праздника Шавуот.

Именно в районе Маре проживает парижская иудейская громада.

Причем в Маре это уже второй инцидент с вандализмом менее чем за месяц. Недавно мемориал жертвам Холокоста также был поврежден вандалами с краской (красного цвета). В целом Франция зафиксировала более 1500 антисемитских инцидентов только за 2024 год, включая 106 физических нападений.

Мэр Парижа Энн Идальго заявила, что власти города намерены пристально следить за расследованием указанного инцидента с краской.

"Я самым решительным образом осуждаю эти акты запугивания. Антисемитизму нет места в нашем городе да и вообще в нашей республике", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории семейного поместья Элторп-Хаус в британском Нортгемптоншире, где похоронена принцесса Диана, вспыхнул масштабный пожар. Причем возгорание произошло в одном из фермерских домов, расположенных в пределах большого земельного участка, принадлежащего семье Спенсеров. Этот инцидент также классифицируют как вероятный поджог – то есть, акт вандализма.

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