Вандалы устроили пожар на территории семейного поместья принцессы Дианы: подробности и фото

Вечером 27 мая на территории семейного поместья Элторп-Хаус в Нортгемптоншире, Англия, где похоронена принцесса Диана, вспыхнул масштабный пожар. Возгорание произошло не в самом доме, а в одном из фермерских домов, расположенных в пределах большого земельного участка, который принадлежит семье Спенсеров с 1508 года. Инцидент предварительно классифицируют как вероятный поджог.

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Новость о пожаре первым обнародовал Чарльз Спенсер – девятый граф Спенсер, младший брат покойной принцессы Уэльской. В заметке в InstaStories он поделился фото горящего здания и заявил: "К счастью, в то время там никого не было, но все равно глубоко обеспокоен тем, что один из наших фермерских домов был сожжен вандалами прошлой ночью".

Инцидент произошел в сельском здании Dallington Grange, расположенном на Милл-лейн в Кингсторпе, Нортгемптон. Как сообщила пожарно-спасательная служба Нортгемптоншира, когда экипажи прибыли на место происшествия, двухэтажное здание уже полностью охватил огонь. На пике пожара работали четыре пожарные бригады, которые использовали специальное оборудование и водяные струи, чтобы локализовать пламя. В результате сооружение подверглось полному уничтожению.

Одна из бригад оставалась на месте еще несколько часов после ликвидации основного возгорания, чтобы следить за остаточными очагами огня. К счастью, окружающие хозяйственные постройки не пострадали.

Чарльз Спенсер также обратился к пользователям соцсетей с сообщением в X, в котором отметил: "Так грустно, что кто-то может считать это забавной вещью".

В свою очередь, менеджер по сохранению наследия Элторп-Эстейт Адей Грино написал в X, что здание пришлось полностью снести: "Фермерский дом, который мы потеряли вчера вечером из-за преднамеренного акта вандализма, теперь пришлось снести дотла из соображений безопасности. Так печально. Мир, в котором мы живем".

Представитель пожарной службы официально подтвердил, что пожар произошел на территории поместья Элторп, но не в самом историческом здании Элторп-Хаус. Полиция Нортгемптоншира уточнила, что инцидент пока не расследуется как уголовное преступление, однако ситуация может измениться, если появятся доказательства умышленного поджога.

Пожар произошел менее чем через год после другого возгорания на заброшенном промышленном объекте в районе Гарлстоун-Фирс – тоже части поместья Элторп.

Элторп-Хаус – это не только архитектурная жемчужина Нортгемптоншира, но и место, где прошло детство принцессы Дианы. После ее трагической смерти 31 августа 1997 года в Париже, принцессу похоронили на уединенном острове Овал-Лейк, расположенном на территории поместья. Этот участок недоступен для общего посещения, однако на территории обустроен открытый мемориал, где публика может почтить ее память.

Элторп хранит многочисленные исторические артефакты и семейные архивы. Сам Чарльз Спенсер активно занимается сохранением наследия семьи.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Уильям показал невиданные ранее фото мамы Дианы. На момент съемки принцу Уэльскому было почти 11 лет и в то время юноша впервые побывал в приюте для бездомных и узнал, что существуют люди, которые не имеют своих домов.

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