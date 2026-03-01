Внимание всем: Госдеп США обратился к американцам с важным предупреждением

На Ближнем Востоке вспыхнул новый виток конфликта, который уже влияет на ситуацию с безопасностью в мире. На фоне начала боевых действий Соединенные Штаты обратились к своим гражданам со срочным предупреждением.

Американцев призывают быть максимально осторожными и внимательно следить за рекомендациями дипломатических учреждений. Об этом сообщил Государственный департамент США.

В ведомстве заявили, что граждане США по всему миру должны соблюдать повышенные меры безопасности из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"После начала боевых действий США в Иране американцы по всему миру, а особенно на Ближнем Востоке, должны придерживаться указаний, приведенных в последних предупреждениях о безопасности, выданных ближайшим посольством или консульством США", – говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что из-за обострения ситуации могут возникать перебои в международных путешествиях. Причиной этого является периодическое закрытие воздушного пространства в отдельных регионах.

В Госдепе отметили, что граждане должны проверять рекомендации дипломатических представительств и придерживаться всех инструкций по безопасности.

Напомним, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К удару по Ирану также присоединились Соединенные Штаты.

Израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране был ликвидирован лидер Ирана Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации еще нескольких высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В свою очередь в ответ Иран осуществил ракетный обстрел Израиля. Также иранские военные нанесли ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

