Вместе будут противостоять угрозам: Иран одобрил соглашение о партнерстве с Россией на 20 лет

В среду, 21 мая, парламент Ирана официально утвердил 20-летнее соглашение о стратегическом партнерстве с Москвой. Этот документ закрепляет усиление двусторонних отношений, в частности в сфере оборонного сотрудничества.

Видео дня

По информации Reuters, этот документ предусматривает не только углубление оборонного сотрудничества, но и совместную работу над противодействием угрозам безопасности обеих стран. Хотя в пакте нет формальных обязательств по взаимной обороне, в нем четко указано, что Москва и Тегеран вместе будут противостоять общим военным вызовам, развивать военно-техническое сотрудничество и проводить совместные военные учения.

Кроме военного аспекта, стратегический пакт также направлен на расширение экономического партнерства. Соглашение предусматривает усиление межбанковского сотрудничества и активное продвижение национальных финансовых продуктов обеих стран. Это открывает новые возможности для совместного развития и укрепления экономик Ирана и России в условиях усиленных международных санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, российский агрессор Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Ираном по всеобъемлющему стратегическому партнерству. Этот документ официально закрепляет сотрудничество между двумя странами в сферах безопасности, обороны, политики, торговли и экономики.

Напомним, Россия и Иран 17 января подписали соглашение о партнерстве между этими двумя странами. Аналитики предполагают, что после этой даты сотрудничество между Ираном и Россией, в частности в поставке и производстве военной техники, может существенно усилиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!