Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Виткофф, после визита к диктатору РФ Владимиру Путину, провел разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Общение стало первым прямым контактом между странами при администрации действующего президента США.

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Об этом сообщает Politico. В статье отметили, что эта встреча положила начало важному процессу, который может либо сдержать обострение ситуации между Трампом и Ираном в вопросе ядерной программы, либо же, в случае провала переговоров, спровоцировать масштабный региональный конфликт.

Переговоры продолжались два с половиной часа в формате так называемого косвенного диалога – через посредство Омана, обеспечивавшего коммуникацию между сторонами. В своем официальном заявлении Белый дом поддержал слова Виткоффа, сказанные в NBC News, отметив, что переговоры прошли в конструктивном и положительном ключе.

Также подчеркивалось, что прямой контакт Виткоффа с Арагчью стал важным шагом к взаимовыгодному результату. Стороны согласились продолжить переговоры в следующую субботу.

Как пишет издание, в интервью иранскому государственному телевидению заместитель министра иностранных дел Арагчи сообщил, что провел четыре беседы с главой МИД Омана, в ходе которых стороны обменивались мнениями. По словам Арагчи, переговоры состоялись в конструктивном ключе, а общая атмосфера "была уважительной и спокойной".

Перед этой встречей США настаивали на формате прямых переговоров, в то время как иранская сторона поддерживала сохранение косвенного диалога через посредство Омана. Иранские представители еще до начала переговоров заявили, что в случае успешного первого раунда не исключают возможности личной встречи Аббаса Арагчи со Стивом Виткоффом.

Напомним, после встречи с переговорщиком диктатора РФ Владимира Путина Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне Стив Виткофф передал американскому главе сообщения от Кремля. Он заявил, что самым быстрым способом добиться прекращения огня в Украине стало бы признание Штатами суверенитета России над захваченными ею украинскими регионами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами или очень скоро с ним "что-то случится".

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