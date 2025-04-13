Позиция Уиткоффа вызвала обеспокоенность у США и среди союзников – Reuters

После встречи с переговорщиком российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф передал американскому главе сообщение от Кремля. Он заявил, что самым быстрым способом достичь прекращения огня в Украине стало бы признание Штатами суверенитета России над захваченными ею украинскими регионами.

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Позиция Уиткоффа, играющего все более весомую роль в администрации Трампа, вызвала беспокойство не только в Европе, но и внутри США. Подробности сообщает Reuters.

Два американских чиновника и пять человек, знакомых с ситуацией, рассказали изданию подробности встречи Уиткоффа с Трампом, которая состоялась менее чем через двое суток после переговоров и совместного обеда спецпредставителя президента США с Дмитриевым. Во время этой встречи Уиткофф заявил Трампу, что "самым быстрым способом достичь прекращения огня в Украине было бы поддержание стратегии, которая передала бы России право собственности на четыре восточных украинских региона, которые она пыталась незаконно аннексировать в 2022 году".

В подобных заявлениях в исполнении Уиткоффа ничего особо неожиданного нет. Эти же тезисы он ранее озвучивал публично, в частности, в интервью скандально известному консервативному журналисту Такеру Карлсону. В то же время, добавляет Reuters, не является секретом и тот факт, что Киев подобный сценарий категорически отвергает, как и европейские и часть американских чиновников.

В частности, во время той же встречи с участием Трампа против позиции Уиткоффа выступил спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог. Он подчеркнул, что Украина, хоть и готова вести переговоры по некоторым условиям, связанным с оккупированными территориями, никогда не согласится в одностороннем порядке отдать свою землю России.

По итогам встречи Трамп не принял решение об изменении стратегии США с учетом позиции Уиткоффа. А последний отправился в Россию для встречи с Путиным.

"Официальные лица администрации Трампа все больше спорят о том, как выйти из тупика между Украиной и Россией, при этом Уиткофф и Келлог, выступающий за более прямую поддержку Украины, не пришли к соглашению о наилучшем дальнейшем курсе, по словам официальных лиц США и людей, ознакомленных с этим вопросом, и четырех западных дипломатов, поддерживающих связь с официальными лицами администрации. Офис Уиткоффа, Совет национальной безопасности, Госдепартамент, МИД Украины и посольство России в Вашингтоне не ответили на запросы о комментариях", – пишет Reuters.

Издание также рассказывает, что после встречи с Дмитриевым в Вашингтоне Уиткофф в нарушение всех процедур безопасности пригласил россиянина на ужин в своей резиденции. Два источника Reuters отметили, что это вызвало встревоженность в Белом доме и Госдепе, ведь официальным лицам США запрещено принимать дома официальных лиц из России из-за угрозы утечки разведданных.

В конце концов, ужин состоялся в Белом доме.

Позиция и заявления Уиткоффа, являющегося давним другом Трампа и сохраняющего с ним близкие отношения, вызвали возмущение у части республиканцев. Они считают, что президентская администрация слишком резко развернулась к Москве.

"Некоторые республиканцы на Капитолийском холме были настолько озабочены очевидной пророссийской позицией Уиткоффа в интервью Карлсону, что несколько из них впоследствии позвонили советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы пожаловаться, сообщает лицо, знакомое со звонками", – говорится в материале.

Издание пишет, что после инаугурации в конце января Трамп резко изменил внешнюю политику США. Он начал оказывать давление на Украину, требуя от Киева согласия на прекращение огня. В то же время он смягчил значительное количество мер, предпринятых предыдущей администрацией по России из-за ее полномасштабной агрессии против Украины.

Отдельная обеспокоенность у некоторых американских и европейских официальных лиц вызывает роль Уиткоффа в переговорах США с Россией. Они считают, что россияне пользуются отсутствием у него опыта ведения переговоров, пишет издание со ссылкой на двух официальных лиц США и более десятка других людей, знакомых с внутренними обсуждениями администрации, включая западных дипломатов.

"Уиткофф должен уйти, а Рубио должен занять его место", – написал в письме группе доноров Республиканской партии США главный донор этой политсилы Эрик Левин.

Это письмо он написал 26 марта, после интервью Уиткоффа Карлсону и его выступления на телеканале Fox News, в котором Уиткофф восхвалял Путина.

"Трамп неоднократно заявлял, что хочет добиться прекращения огня в Украине до мая, утверждая, что США должны прекратить конфликт, который унес жизни сотен тысяч людей и создает риск прямого столкновения между США и Россией, которая имеет ядерное оружие. Но два частных соглашения о прекращении огня – одно относительно энергетической инфраструктуры и одно в Черном море – застопорились, и президент разочарован отсутствием прогресса", – пишет Reuters.

Издание пишет, что Уиткофф играет центральную роль во внешней политике администрации Трампа и постоянно расширяет свое влияние. Еще до вступления действующего президента США в должность он принимал участие в переговорах о прекращении огня в Газе (впоследствии сорванного), а также договорился с Путиным об освобождении гражданина США Марка Фогеля, которого Россия бросила в тюрьму.

После инаугурации Трампа Уиткофф уже трижды лично встречался с российским диктатором, в последний раз это произошло в пятницу, 11 апреля. Также он принимал участие в переговорах с Ираном на следующий день, фактически руководя еще одной приоритетной задачей для нацбезопасности США.

При этом Уиткофф последовательно вводит в публичное пространство идею передачи России оккупированных украинских Луганщины, Донетчины, Запорожья и Херсонщины. В частности, в интервью Карлсону 21 марта спецпредставитель Трампа заявил, что эти области являются русскоязычными и якобы люди там хотят стать гражданами РФ.

"Были референдумы, где подавляющее большинство людей заявили, что хотят быть под властью России", – заявил тогда Уиткофф.

Эти комментарии, пишет Reuters, шокировали многих чиновников по национальной безопасности США, ведь "риторика спецпредставителя повторяла риторику российских чиновников".

"Западные правительства назвали спешно организованный референдум фальсификацией и пообещали не признавать его результаты. Лишь спустя несколько дней после интервью Карлсона Wall Street Journal, принадлежащего News Corp Руперта Мердока, опубликовал статью под названием "Стив Уиткофф перешел на сторону Кремля". Демократы тоже решились. "Уиткофф и Трамп совершили кардинальный грех дипломатии: они полностью показали свое отчаянное желание заключить соглашение", – сказал Нед Прайс, бывший пресс-секретарь Государственного департамента при президенте Джо Байдене", – отмечает издание.

Впрочем, у Уиткоффа есть много защитников в администрации, утверждающих, что на него несправедливо нападают "официальные лица, придерживающиеся враждебных взглядов в Республиканской партии, которая все больше отказывается от иностранного вмешательства". Да и дружба последнего с Трампом также играет свою роль.

"Специальный посланник Уиткофф привнес богатый опыт переговоров в частном секторе и срочность на дипломатическую арену, и мы уже видим результаты всего через несколько недель", – заявлял журналистам советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Тем временем отсутствие реального прогресса на пути к миру заставляют союзников США усомниться в том, что у Вашингтона есть четкий план завершения войны в Украине.

"Двое европейских чиновников, которые недавно имели контакты с администрацией, сказали, что на переговорную группу оказывалось давление, чтобы быстро получить результаты, что их обеспокоило, что США могут не только принять шаги, которые могут подорвать Украину, но и собственную архитектуру безопасности Европы. Чиновники, пожелавшие остаться анонимными, сказали, что они не остались успокоенными после дискуссий и не чувствуют, что у американской стороны есть четкие конечные цели", – пишет Reuters.

Издание добавляет, что, несмотря на частые разговоры между Уиткоффом и Келлогом, администрация не наладила скоординированный политический процесс в отношении Украины. Вопреки стандартной практике Совет национальной безопасности провел лишь одну встречу руководителей – совещание, на котором принимали участие все или большинство главных советников президента по национальной безопасности – по этому вопросу, утверждает человек, знакомый с этим вопросом, что привело к еще большей неразберихе в администрации и среди союзников в Европе по направлению мирных переговоров.

"Двое высокопоставленных западных дипломатов, поддерживающих связь с администрацией, заявили, что считают, что Вашингтону не хватает "четкого плана", как двигаться вперед и что делать, если Россия будет продолжать медлить. "Иногда мы слышим противоречивые вещи от разных частей администрации. Это также добавляет ощущение, что здесь нет настоящего плана", – сказал один из дипломатов на условиях анонимности", – заканчивают авторы материала.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский согласился, что Уиткофф часто цитирует кремлевские нарративы. По его словам, последствиями таких заявлений может быть ослабление давления Америки на Россию и это не приближает к завершению войны.

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