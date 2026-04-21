Верховный суд ЕС отменил анти-ЛГБТК+ правила Орбана в Венгрии: что это значит

Суд Европейского Союза во вторник, 21 апреля, пришел к выводу, что Венгрия нарушила законодательство ЕС, запретив детям доступ к контенту, связанному с ЛГБТК+. Будапешт обязали отменить соответствующие законодательные акты.

Как пишет Politico, это знаковое решение наносит удар по наследию премьер-министра Виктора Орбана, который скоро уйдет в отставку. Дело касается венгерского закона 2021 года, который ограничивает или запрещает "пропаганду" гомосексуализма и смены пола в средствах массовой информации, доступных детям.

Его Будапешт ввел во время принятия правил ЕС по аудиовизуальным средствам массовой информации и их положений о защите детей от вредного контента.

Ужесточение законодательства Венгрии по изображению ЛГБТК+ нарушает ряд законов ЕС и является "особенно серьезным вмешательством в ряд основных прав", отметил Суд. Он поддержал процедуру о признании нарушения, которую сначала инициировала Европейская комиссия.

Комиссия передала дело в суд, в чем ее поддержали 15 стран-членов и Европейский парламент.

"Венгерский законопроект – это позор", – заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в 2021 году. Она пообещала использовать "все полномочия Комиссии, чтобы обеспечить обеспечение прав всех граждан ЕС, кем бы вы ни были и где бы вы ни жили".

Несмотря на это давление, правительство Орбана настаивало на своем. В прошлом году он запретил мероприятия Прайда и позволил полиции использовать биометрические камеры для идентификации организаторов и участников, что углубило его противостояние с ЕС.

Главный юридический советник Суда ранее утверждал, что Венгрия "существенно отклонилась от модели конституционной демократии", называя эти правила "основанными на ценностном суждении, что гомосексуальная и нецисгендерная жизнь не имеет равной ценности или статуса, как гетеросексуальная и цисгендерная жизнь".

"Мы четко заявили, что, по мнению партии "Тиса" и многих миллионов венгров, которые ее поддерживают, каждый может жить с тем, кого любит, при условии, что это не нарушает законов и не наносит вреда другим", – заявил Петер Мадьяр после своей победы на выборах, поддержав мероприятия Прайда во имя права на свободу собраний.

"Венгрия хочет быть страной, где никого не стигматизируют за то, что он мыслит иначе, любит кого-то, кто отличается от большинства, или верит во что-то другое, чем большинство", – добавил он.

Теперь исполнительная власть ЕС может принять дальнейшие меры и потребовать финансовых санкций, если Венгрия не выполнит решение.

Как сообщал OBOZ.UA, Верховный суд Украины оставил в силе решение о признании однополой пары семьей. Летом прошлого года это сделали в Деснянском районном суде Киева и апелляционном суде.

