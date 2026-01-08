США очень сильно ударят по Ирану, если они будут убивать участников протестов, – Трамп

Соединенные Штаты отреагируют, если действующая власть Ирана будет убивать участников массовых протестов, которые начались в стране 28 декабря прошлого года и продолжаются до сих пор. США "нанесут очень сильный удар".

Видео дня

С соответствующим предупреждением выступил президент Дональд Трамп. Телеведущий, который по телефону общался с главой Белого дома в прямом эфире, поднял тему ситуации в Исламской Республике Иран.

Журналист спросил, является ли целью Соединенных Штатов "крах 47-летней ужасной тирании в Иране". "Что ж, я не хочу этого говорить. Но я скажу вам, что дела у них не идут хорошо, как вам известно... Дела у них идут очень плохо", – ответил американский президент, уклоняясь от острых формулировок.

"Я дал им понять: если они начнут убивать людей, что они обычно и делают во время беспорядков – а у них много беспорядков – мы нанесем им очень сильный удар", – продолжил Трамп.

Телеведущий напомнил, что в Иране десятки протестующих уже лишены своих жизней. "Каков предел вашего терпения?" – попытался уточнить он.

"Ну, некоторых убили, знаете, из-за проблем с контролем толпы и других вещей. Мы следим за этим очень внимательно", – сказал на это Трамп. Он утверждает, что во время протестов в Иране уже трижды образовывались давки, "в результате которых погибли люди".

"И я не уверен, что могу кого-то привлечь за это к ответственности. Однако они знают – и им сообщили об этом очень настойчиво, даже более настойчиво, чем я сейчас об этом говорю, – что если они это сделают, то им придется заплатить ужасную цену", – заверил республиканец.

Что предшествовало

Протесты в Иране вспыхнули 28 декабря. Первыми протестующими были предприниматели, которых не устраивал рост стоимости жизни из-за инфляции. Вскоре к ним присоединились студенты. Уже тогла сообщалось о первых жертвах.

Постепенно протесты охватили Тегеран, Эктабен, Садегие и Саттархан на западе, а также Назиябад и Абдолабад на юге страны. Митинги не прекращались и в итоге распространились по всей стране.

По предварительным данным, из-за действий силовиков погибли более 35 человек, среди них есть несовершеннолетние. Еще более 1200 иранцев были задержаны.

Как ранее писал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинским гражданам покинуть территорию Исламской Республики Иран. Такое решение дипломаты объяснили осложнением ситуации с безопасностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!