Венс заявил, что США "не воюют" с Ираном, но не смог ответить, когда завершатся боевые действия

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венс заявил, что военные действия в Иране не являются войной, поскольку "активные боевые действия" закончились несколько месяцев назад. В то же время он не смог сказать, когда закончится война в Иране и когда цены на газ могут опуститься ниже довоенного уровня.

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Об этом сообщило издание CNN. Также он намекнул, что конфликт, начавшийся полгода назад, должен завершить Иран.

Что известно

Во время своего выступления в Белом доме Джей Ди Венс сказал, что текущие военные действия в Иране не следует называть "войной", ведь "активные боевые действия" там закончились несколько месяцев назад.

"Сейчас нет активных обстрелов", – отметил Венс, хотя три дня подряд на этой неделе США и Иран обменивались ударами, в частности в районе Ормузского пролива.

В четверг, 1 сентября, были опубликованы обновленные данные Пентагона о потерях в войне. Согласно этим данным, 790 американских военнослужащих получили ранения и 18 были убиты с начала конфликта с Ираном в конце февраля этого года.

Так, в частности, во вторник, 1 сентября, США провели операцию, нанеся удары по почти 60 военным целям в районе пролива, среди которых объекты противовоздушной обороны, радиолокационные системы, морские объекты, минные установки и пункты связи, одновременно сопровождая суда по водному пути.

"Американские военные планируют продолжать наносить наступательные удары вблизи пролива, отчасти потому, что Иран продемонстрировал способность восстанавливать свои военные возможности", – говорится в материале.

Что касается сроков завершения войны, то чиновники не питают иллюзий относительно того, что конфликт разрешится быстро. Между тем энергетические компании, как отмечается, по-прежнему опасаются огромных рисков, связанных с отправкой своих судов через пролив, даже при условии военного сопровождения.

К тому же война на Ближнем Востоке привела к росту цен на бензин, что вызвало беспокойство среди республиканцев, стремящихся сохранить большинство в Конгрессе.

На этой неделе президент США Дональд Трамп отметил, что не испытывает давления в отношении прекращения боевых действий до голосования. Впрочем, его советники и союзники признают, что чем дальше война отойдет от повестки дня в преддверии ноября, тем лучше.

Венс, который изначально выступал против войны с Ираном, в начале этого лета сыграл ведущую роль в попытке достичь дипломатического урегулирования. Но достигнутое им соглашение о прекращении огня развалилось через две недели, и обе стороны возобновили удары.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент США Дональд Трамп пообещал нанести ответный удар по Ирану после того, как Корпус стражей Исламской революции атаковал американские военные базы в Иордании. Тегеран атаковал военную инфраструктуру армии США в ночь на понедельник, 31 августа.

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