Венгрия стремится 'побороть' нефтяную зависимость от России: как поможет порт Одессы

Венгерская нефтяная компания Mol Nyrt, которую неоднократно критиковали за сохранение глубокой энергетической зависимости от России, рассматривает новый маршрут поставки – трубопровод Одесса-Броды. Он должен стать одним из способов диверсификации поставок нефти в страну.

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Об этом заявил старший вице-президент Mol по управлению цепочкой создания стоимости Сабольч Пал Сабо в комментарии Bloomberg. Компания стремится получить доступ к нефтепроводу, который соединяет порт Одесса на Черном море с украинско-польской границей. В дальнейшем потоки можно было бы перенаправить в Венгрию через южную ветку трубопровода "Дружба", по которой сейчас транспортируется российская нефть.

"Одесский трубопровод будет означать доступ ко всем видам альтернативной нефти благодаря морскому соединению. Это будет служить региональной, европейской и украинской безопасности поставок", подчеркнул Сабо.

Хотя Венгрия имеет временное исключение из санкций ЕС по поставкам российской нефти, давление на страну со стороны европейских партнеров растет. Присоединение к украинской инфраструктуре пока затруднено – Одесса регулярно страдает от ракетных атак РФ, а сам трубопровод требует значительных инвестиций в восстановление, поскольку не используется.

К тому же черноморские воды вокруг Одессы заминированы, что создает дополнительные риски для морских поставок.

Инициатива Mol может стать вызовом для премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который давно известен своей пророссийской позицией. Орбан публично призывал к снятию санкций с РФ и снижению поддержки Украины, а также выступает против ее вступления в ЕС. В то же время его страна ищет альтернативные источники энергоснабжения, чтобы уменьшить зависимость от Москвы.

Mol призывает Евросоюз и соседние государства присоединиться к восстановлению трубопровода, который также может служить альтернативным маршрутом для Сербии. Венгрия и Сербия сейчас строят отдельное трубопроводное соединение.

"Если ЕС непреклонен в своем желании, чтобы регион отказался от надежного маршрута поставок, то он должен сыграть свою роль в создании настоящей альтернативы", – заявил Сабо.

В настоящее время компания Mol модернизирует свои мощности, чтобы иметь возможность перерабатывать нероссийскую нефть. По ее оценкам, на это требуется около 500 миллионов долларов.

Компания полагается на поставки сырой нефти через Адриатическое море как единственную альтернативу российской нефти. Но она обвинила хорватского оператора трубопровода Janaf в завышении цен на ее использование.

Как уже сообщал OBOZ.UA, кроме Венгрии, другая страна Евросоюза – Словакия – также не хочет слезать с российской "нефтяной" иглы. Поэтому они были единственными, кто выступил против инициативы REPowerEU, предусматривающей прекращение импорта российских энергоносителей в ЕС до конца 2027 года.

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