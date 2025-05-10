Венгрия годами шпионила в Украине, об этом знали даже в НАТО, - журналист Паньи

Венгерские спецслужбы годами следили за Украиной - и это было не тайной даже для НАТО. При этом они не передавали партнерам информации о России.

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Об этом заявил известный венгерский журналист Саболч Паньи, ссылаясь на свои источники и разведданные, доступные западным союзникам. По словам Паньи, Венгрия не делится разведданными о России с другими странами Запада, зато активно передает собранную информацию об Украине.

Один из офицеров НАТО, которого цитирует журналист, открыто сомневается в качестве и профессиональности работы венгерской разведки - как гражданской, так и военной. Особенно - в контексте собранной информации об Украине.

Паньи вспомнил и о заседании Комитета национальной безопасности Венгрии, которое состоялось за день до полномасштабного вторжения России. Во время встречи директор Военной службы национальной безопасности Янош Береш заявил, что вторжения не будет. Береш фактически опроверг прогнозы США, которые в то время уже предупреждали о неизбежном нападении.

"Рассказ Береша имел довольно обнадеживающий вид. Он дал мало шансов на то, что Россия начнет полномасштабную, тотальную войну, а также на то, что Киев будет атакован. Он отметил, что США ожидали тотального российского вторжения, но дал понять, что они пришли к другому выводу", - пишет Паньи.

Береш был убежден, что военные действия ограничатся территорией востока Украины. Но менее чем за 24 часа россия атаковала Украину.

Напомним, накануне стало известно, что Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Злоумышленники собирали информацию о военной защищенности Закарпатья, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне. Кроме этого, шпионы изучали общественно-политические взгляды местных жителей: в частности, интересовались их возможным поведением, если на территорию области вдруг "зайдут венгерские войска".

Венгрия в ответ выслала двух украинских дипломатов, зеркально обвинив их в шпионаже. Сийярто в своем обращении пожаловался на "все более сильную антивенгерскую пропаганду" в Украине и "кампанию по дискредитации против венгров".

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