'Важный шаг': Эрдоган высказался об обмене пленными и призвал прекратить войну

Турция продолжает прилагать усилия для завершения российско-украинской войны. И достижение на переговорах в Стамбуле делегациями двух воюющих стран договоренностей о масштабном обмене пленными является "важным шагом к укреплению доверия".

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Такое мнение во время визита в Турцию премьер-министра Испании Педро Санчеса выразил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, говорится в сообщении на официальном сайте управления коммуникаций Администрации президента Турецкой Республики. Глава государства также подчеркнул, что "возможность завершить войну не должна быть упущена".

В администрации Эрдогана отметили, что во время встречи президент Турции и глава правительства Испании обсуждали двусторонние отношения между двумя странами, коснулись также региональных и глобальных вопросов.

Одним из них стала российско-украинская война.

"Президент Эрдоган заявил во время встречи, что Турция продолжает свои усилия по прекращению войны между Украиной и Россией, что Турция рассматривает такие вопросы, как обмен пленными, которые обсуждались на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, как важный шаг к укреплению доверия, и что возможность прекратить войну не должна быть потеряна", – говорится в сообщении.

Также Эрдоган в разговоре с Санчесом подчеркнул, что Турция не отказывается от своей цели – членства в Европейском Союзе, и что от ЕС Анкара ожидает "конструктивных шагов для активизации процесса членства".

Напомним, накануне, 23 мая, Украина и Россия провели крупнейший обмен пленными. Он стал первым этапом обмена в формате "1000 на 1000", договоренности о котором были достигнуты на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле 16 апреля.

В рамках первого этапа обмена домой вернулись 390 украинцев: 270 военных и 120 гражданских узников Кремля.

Столько же людей в рамках обмена забрала Россия. Сообщалось, что среди них агрессору отдали 70 коллаборационистов, осужденных в Украине за сотрудничество с врагом, в частности россияне забрали соратника Виктора Медведчука Александра Тарнашинского и экс-сотрудника СБУ в Луганске Виталия Васильева.

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