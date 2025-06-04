В Южной Корее принял присягу новый президент Ли Чжэ Мён: что он говорил о войне в Украине

В Южной Корее принял присягу новый президент Ли Чжэ Мён, который одержал победу на досрочных выборах 3 июня. Церемония инаугурации состоялась на Национальном собрании в Сеуле.

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Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap. После обработки 95% бюллетеней кандидат от либеральной Демократической партии получил 48,83% голосов, тогда как его соперник от Народной партии власти Ким Мун Су заручился поддержкой 42,03% избирателей.

Новый лидер Южной Кореи пообещал возобновить переговоры с Северной Кореей, которые сейчас находятся в состоянии застоя, а также укрепить трехстороннее партнерство с США и Японией. Это стало ключевыми политическими целями на его единственный пятилетний срок.

Что известно о Ли Чжэ Мёне

Ранее 61-летний политик занимал должность министра труда и губернатора провинции Кёнги. Он уже дважды без успеха баллотировался на пост президента. Ли Чжэ Мён также известен своей популистской риторикой и обещаниями экономического роста. Однако его путь не был безупречным. В частности, он является фигурантом расследования о коррупции, а также его обвиняли в злоупотреблении властью.

Что новоизбранный президент Южной Кореи говорил о войне в Украине

Как сообщало издание The Diplomat, во время предыдущей президентской кампании Ли Чжэ Мён подвергся волне критики из-за своего заявления относительно войны в Украине. Хотя политик и осудил вторжение России уже на следующий день после его начала, он также заявил, что часть ответственности за конфликт лежит на украинском президенте Владимире Зеленском. По его мнению, глава государства, не имея достаточного опыта в политике и дипломатии, якобы спровоцировал российского диктатора Владимира Путина на агрессию.

Эти слова быстро вызвали волну возмущения в социальных сетях. Впоследствии Ли Чжэ Мён извинился, однако многие граждане поставили под сомнение искренность его слов, расценивая это скорее как попытку сохранить политическую поддержку.

По информации издания Korea Pro, в 2023 году Ли Чжэ Мён выступил с критикой в адрес президента Юн Сок Ёля после его заявления о возможности предоставления оружия Украине. Во время одного из брифингов Ли Чжэ Мён подчеркнул, что такой шаг может негативно сказаться на южнокорейском бизнесе, который работает в России, а также потенциально вызвать усиление военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Напомним, бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предстанет перед судом по обвинению в организации мятежа. Политик будет нести ответственность за непродолжительное объявление им военного положения в декабре 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2025 года прокуратура арестовала Юн Сок Ёля и выдвинула ему обвинения в связи с его указом о введении военного положения от 3 декабря по статьям о госизмене и злоупотреблении властью. Национальная ассамблея, контролируемая либеральной оппозицией, отдельно проголосовала за импичмент, что привело к его отстранению от должности.

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