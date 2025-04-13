В Южной Корее экс-президента будут судить за введение военного положения: грозит смертная казнь

В Южной Корее бывший президент Юн Сок Ёль предстанет перед судом по обвинению в организации мятежа. Фактически политик будет нести ответственность из-за непродолжительного объявления им военного положения в декабре 2024 года.

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Стоит отметить, что суд начнется спустя 10 дней после того, как он был отстранен от должности. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

По словам судебных чиновников, первый уголовный процесс над бывшим президентом Юн Сок Ёлем запланирован на 14 апреля. Центральный районный суд Сеула должен открыть слушание по обвинению бывшего президента в мятеже в 10 утра.

Чиновники заблаговременно приняли дополнительные меры безопасности, опасаясь акций протестов. В частности, обвиняемому будет разрешено попасть в здание суда только через подземную парковку, чтобы избежать возможных митингов возле здания суда.

В качестве свидетелей в суде выступят командующий Первой группой безопасности Командования обороны столицы Чо Сон Хён и глава Первого батальона специального назначения Командования специальных операций Ким Хён Ки. Если Юна признают виновным по обвинению в организации мятежа, ему может грозить пожизненное заключение или смертная казнь.

Во время судебного разбирательства по делу об импичменте Юна в Конституционном суде Чо дал показания о том, что тогдашний командующий обороной столицы Ли Джин У приказал ему отправить войска, чтобы "вытащить" законодателей из Национальной ассамблеи после того, как Юн объявил военное положение 3 декабря. Предполагается, что Ким получил аналогичный приказ от своего начальника в ту же ночь.

Напомним, в январе 2025 прокуратура арестовала Юна и предъявила ему обвинения в связи с его указом о введении военного положения от 3 декабря по статьям о госизмене и злоупотреблении властью. Контролируемая либеральной оппозицией Национальная ассамблея отдельно проголосовала за импичмент, что привело к его отстранению от должности.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 февраля состоялось финальное заседание Конституционного суда Южной Кореи по делу об импичменте отстраненного президента Юн Сок Йоля. Во время выступления глава государства попросил прощения перед нацией и выразил благодарность гражданам.

Ранее сообщалось, что Южная Корея имеет горький опыт вмешательства военных в гражданские дела, а многие южнокорейские президенты плачевно заканчивали свою карьеру. Некоторым главам государства объявляли импичмент, а кто-то даже заканчивал политический путь в тюрьме