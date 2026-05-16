В Японии остановили реактор на АЭС из-за неконтролируемой утечки радиоактивного пара: все подробности

На атомной электростанции Онагава в Японии произошло ЧП – в ее турбинном отделении было обнаружено радиоактивный пар. Утечки радиоактивных материалов в окружающую среду не было, однако реактор №2 остановили для проверки.

Компания Tohoku Electric Power подтвердила этот инцидент. The Japan Times передает, что он произошел около 17:10 (по местному времени) в пятницу, 15 мая.

Тогда дежурный работник подтвердил, что пар вытекает из отстойника, который собирал сточные воды от оборудования в подвале турбинного отделения реактора №2. Утечка пара не остановилась даже после того, как клапан, подключенный к отстойнику, повторно затянули.

Пресс-служба подчеркнула, что уровень радиоактивности в воде составлял примерно одну тысячную от установленных правительством норм.

Известно, что реактор №2 недавно останавливали для периодической проверки и перезапустили 11 мая. Он возобновил производство электроэнергии поздно вечером 14-го числа и должен был начать коммерческую эксплуатацию 9 июня.

Атомная электростанция Онагава расположена вблизи одноименного городка в префектуре Мияги. Она эксплуатируется Tohoku Power Company; все реакторы были построены компанией Toshiba. Для защиты от возможного цунами перед электростанцией была построена стена.

