В Иране прекратила работу АЭС, которую обслуживает 'Росатом': что известно

В Иране остановила работу Бушерская атомная электростанция мощностью 1000 МВт. Это первая АЭС в стране и на Ближнем Востоке, ее обслуживает российский "Росатом".

Видео дня

Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, его цитируют российские медиа. По его словам, для АЭС есть угроза, учитывая удары Израиля и США.

"Угроза станции, конечно, есть, поскольку уже в километрах от линии физической защиты станции раздаются взрывы. Они не направлены на станцию, направлены на военные объекты, которые там расположены, но угроза, очевидно, нарастает", – сказал Лихачев.

Он отметил, что сейчас на станции находятся 639 сотрудников из РФ. В перерывах между атаками на регион "Росатом" вывезет 150-200 из оставшихся на АЭС в Бушере работников.

Лихачев также предупредил, что удар по АЭС "Бушер", на которой хранятся 70 тонн топлива и 210 тонн отработанного ядерного топлива, повлечет за собой катастрофу регионального масштаба.

Как писал OBOZ.UA, Международное агентство по атомной энергии подтвердило повреждение входных зданий подземного завода по обогащению урана в иранском Натанзе после атак Израиля и США. В то же время в ведомстве отметили, что признаков утечки радиации нет, а основные подземные мощности не подверглись дополнительным ударам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!