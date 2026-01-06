В Венесуэле раздались выстрелы возле президентского дворца: что происходит. Видео

В ночь на вторник, 6 января (по местному времени – вечером 5 января), в столице Венесуэлы Каракасе были слышны выстрелы возле президентского дворца Мирафлорес. Предварительно, инцидент был вызван приближением дрона.

Местные жители и СМИ публиковали кадры со стрельбой в сети. Они сообщали, что на улицах Каракаса заметили бронетехнику, а также об отключении электроэнергии.

Как пишет венесуэльское издание La Patilla, предварительно, системы противовоздушной обороны были активированы после обнаружения неизвестного летательного аппарата, который пролетал над запретной зоной правительственного комплекса.

По данным СМИ, полиция и военные охраняют периметр вокруг дворца Мирафлорес.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет прокомментировал операцию США в Венесуэле. В частности, он отметил сомнительное качество работы российских систем ПВО, которые должны были защищать небо над страной.

