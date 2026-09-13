В Великобритании правопопулисты получают рекордные пожертвования на подготовку к выборам: ситуацией заинтересовалась полиция

Правопопулистская британская партия Reform UK всего за два дня получила от двух британцев-криптомиллиардеров, проживающих за рубежом, пожертвования в размере 36 млн фунтов от каждого. 72 млн фунтов – это почти 100 млн долларов (4,4 млрд грн), и это больше, чем все британские партии вместе взятые получили в виде пожертвований за весь прошлый год.

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Это никоим образом не нарушает британские законы, по крайней мере, пока, отмечает Bloomberg. Но финансирование избирательной кампании партии Reform UK уже привлекло к себе беспрецедентное внимание, в частности со стороны полиции.

Что говорят доноры и в партии

Первым был основатель криптоплатформы BitMEX Бен Дело. В прошлую пятницу он объявил, что пожертвует партии Фараджа 36 млн фунтов стерлингов.

Уже менее чем через 24 часа другой криптомиллиардер, более известный в Великобритании спонсор партии Кристофер Харборн, объявил, что он также пожертвует 36 миллионов фунтов стерлингов в пользу Reform UK.

Объясняя изданию Bloomberg свой поступок, Кристофер Харборн признал, что вокруг этого пожертвования "будут спекуляции в СМИ".

"Я уже накопил достаточно богатства на всю оставшуюся жизнь. Ожидаю ли я чего-то взамен за свои пожертвования? Ничего. Никакого звания, никаких изменений в политике. Ожидаю лишь партию, готовую войти в правительство", – сказал он.

Сам Найджел Фараж заявил изданию, что "получение этих пожертвований было для него честью".

"Оба эти человека знают, что мы – единственная партия, которая может изменить ситуацию в стране и выиграть следующие всеобщие выборы. А благодаря их щедрости мы теперь можем бороться на этих выборах на равных условиях", – пояснил он.

Что говорит закон

Сейчас в Великобритании нет ограничений на пожертвования, которые британцы могут делать политическим партиям. Однако недавно правящая партия объявила о введении таких ограничений – в размере 100 тысяч фунтов стерлингов (около 135 тысяч долларов). Второе чтение этого законопроекта должно состояться в Палате лордов 14 сентября.

Но финансирование избирательной кампании партии Reform UK привлекло внимание полиции по другой причине.

А именно – один из британских телеканалов обнародовал снятое скрытой камерой видео с разговором Фараджа, где он говорил о готовности нарушить запрет на пожертвования партии от иностранцев.

Объясняя этот эпизод, политик заявил, что его неправильно поняли.

Так или иначе, британская полиция объявила о начале расследования по подозрению в нарушении закона об иностранном финансировании партии.

Что говорят в парламенте

Также уполномоченный по вопросам парламентских стандартов заявил о расследовании в отношении Фараджа. А именно – выясняется, не скрыл ли политик информацию о получении пяти миллионов фунтов стерлингов от Харборна в 2024 году.

На фоне этого расследования Фарадж сложил полномочия депутата и пошел на перевыборы в своем округе. Но традиционные британские партии решили их бойкотировать и не выставлять своих кандидатов. В результате его единственным конкурентом в округе оказался британский комик Джонатан Дэвид Харви, который участвует в выборах под псевдонимом Count Binface – то есть Граф Урноголовый (на фотографии ниже).

Как сообщал OBOZ.UA, Найджел Фарадж даже может посетить Украину с весьма неожиданной целью – чтобы опровергнуть обвинения в симпатиях к российскому диктатору Владимиру Путину. Представители партии уже обсуждали возможность такого визита с украинской стороной.

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