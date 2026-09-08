Лидер британских правопопулистов, которого обвиняли в симпатиях к Путину, может посетить Украину

Лидер британской популистской партии Reform UK Найджел Фарадж может посетить Украину, чтобы опровергнуть обвинения в симпатиях к российскому диктатору Владимиру Путину. Представители партии уже обсуждали возможность такого визита с украинской стороной.

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Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух партийных чиновников. В то же время поездка в Украину может вызвать недовольство части сторонников Reform UK, которые скептически относятся к дальнейшей поддержке Киева.

Фарадж хочет изменить отношение к себе

Как отмечается в материале, критики Найджела Фараджа уже не первый год обвиняют его в симпатиях к главе Кремля Путину. Теперь в партии рассматривают возможность организовать для него поездку в Украину.

По словам двух представителей британской популистской партии Reform UK, политическая организация уже вела переговоры с украинской стороной о возможном визите Фараджа. В то же время собеседники издания не уточнили, на каком уровне происходили эти контакты и кто именно представлял Украину.

"Я знаю, что это обсуждалось", – подчеркнул чиновник.

Фараджа критикуют за позицию в отношении России

Претензии к Фараджу в значительной степени связаны с его заявлениями прошлых лет. Еще в 2014 году он говорил о своем восхищении Путиным как политическим деятелем. А в 2024 году, во время предвыборной кампании, Фарадж заявил, что Запад якобы спровоцировал российское вторжение в Украину, что вызвало резкую критику в его адрес.

Недоверие к позиции Фараджа в отношении Украины подтверждают и социологические данные. Согласно опросу More in Common, проведенному в прошлом году, лишь 26% британцев считали, что лидер Reform UK, так же как и они, поддерживает Украину. В то же время 21% респондентов предполагали, что Фарадж больше симпатизирует России.

В Reform UK, похоже, рассчитывают, что личный визит Фараджа в Украину поможет изменить такое восприятие. Поездка могла бы стать для политика возможностью продемонстрировать свою позицию непосредственно на месте и дистанцироваться от заявлений, которые ранее связывали его с пророссийскими взглядами.

Если поездка состоится, она может стать для Фараджа очередным шагом, направленным на то, чтобы дистанцироваться от его предыдущих заявлений о России.

В октябре политик уже называл Путина "очень плохим парнем" и подчеркивал, что британские военные должны сбивать российские самолеты в случае нарушения ими воздушного пространства Великобритании.

Издание отмечает, что одним из наиболее показательных результатов визита могла бы стать личная встреча Фараджа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время представители Reform UK не уточнили, обсуждалась ли такая возможность в ходе переговоров о поездке.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в воскресенье, 6 сентября, посетили Украину с рабочим визитом и провели встречу с Владимиром Зеленским. В своем комментарии Виткофф положительно отозвался о радушном приеме и заявил, что в рамках диалога важно продолжать работу над мирными усилиями по прекращению войны.

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