Надо сделать работу вместо ООН: Трамп объяснил, зачем пригласил Путина в свой "Совет мира". Видео

Приглашение присоединиться к "Совету мира" Дональда Трампа получили, среди прочих, некоторые "противоречивые лица". Но это влиятельные люди, которые могут что-то решать.

Об этом заявил сам президент США, комментируя вероятное участие кремлевского диктатора Владимира Путина в этой организации. Глава Белого дома высказался об этом, общаясь со СМИ на полях Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) 21 января.

Почему Путин получил приглашение

Журналистка напомнила о предупреждениях, которые делал Трамп. Тот ранее утверждал, свое влияние на Гренландию могут распространить Россия и Китай, если остров не будет находиться под контролем Соединенных Штатов.

"Если вы волнуетесь, что Путин сделает что-то подобное, зачем приглашать его присоединиться к вашему "Совету мира"?" – спросила корреспондентка.

"Потому что нам нужны все. Нам нужны все нации. Мы хотим, чтобы все нации имели контроль, чтобы все имели власть... Это лучшая группа, которая когда-либо собиралась, и каждый хочет в ней быть", – ответил республиканец.

"Но да, у меня есть несколько противоречивых людей, но это люди, которые выполняют свою работу. Это люди, которые имеют огромное влияние. Я позвал всех... Итак, его пригласили, его приняли. Многих людей приняли", – продолжил Трамп, говоря о Путине.

Он расхвалил организацию, которую сам и создает. Мол, "Совет мира" будет "самым престижным в истории" и выполнит много работы, которую должна была бы сделать Организация Объединенных Наций.

"Мы будем сотрудничать с ООН, но "Совет мира" будет особенным", – добавил американский президент. Он сказал, что свою работу они начнут с Газы и Ближнего Востока.

