В утечках данных нашли сотни паролей, связанных с правительством Венгрии: в Bellingcat раскрыли подробности

В сети обнаружили сотни учетных данных, связанных с правительством Венгрии. Это свидетельствует о серьезных пробелах в киберзащите госструктур страны. Исследование показало, что утечки коснулись подавляющего большинства правительственных ведомств.

Об этом говорится в анализе Bellingcat. Там отметили, что почти 800 электронных адресов вместе с паролями оказались в открытом доступе. Утечки затронули 12 из 13 правительственных ведомств, а в отдельных случаях привели к раскрытию данных военных и госслужащих, находящихся за рубежом.

Среди пострадавших есть чиновники разного уровня, включая военного, ответственного за информационную безопасность, координатора по противодействию терроризму и специалиста по выявлению гибридных угроз.

В новом исследовании Bellingcat обнаружил 795 уникальных комбинаций электронных адресов и паролей в базах утечек. Больше всего пострадали ведомства, ответственные за управление государством, оборону, международные отношения и финансовую политику.

Специалисты отмечают, что речь идет не о сложных кибератаках, а о слабой цифровой дисциплине. Работники часто использовали простые пароли вместе со служебными почтовыми адресами для регистрации на сторонних ресурсах. Среди распространенных вариантов комбинации вроде "password" или "1234567", а также другие простые пароли, включая "linkedinlinkedin", собственными фамилиями или "embassy13hungary". В утечках также содержатся номера телефонов, адреса, даты рождения и IP-адреса.

Кроме того, зафиксированы случаи заражения компьютеров вредоносными программами для похищения учетных данных. Всего в государственных структурах было скомпрометировано 97 устройств.

В частности, в Министерстве внутренних дел обнаружено 170 учетных записей с простыми паролями, включая короткие комбинации. В Министерстве обороны зафиксировано 120 случаев компрометации, часть которых связана с утечкой сервиса НАТО.

В Министерстве иностранных дел и торговли обнаружили 107 случаев утечек за период с 2011 по 2026 год, среди которых, в частности, данные дипломатов и должностных лиц. В Министерстве национальной экономики и бывшем Министерстве финансов зафиксировано 99 и 145 утечек соответственно.

В Bellingcat отметили, что это не первый сигнал о проблемах с киберзащитой в правительстве Венгрии. В 2022 году было известно о доступе российских спецслужб к сети МИД, включая внутренние каналы связи.

Напомним, в Министерстве финансов Нидерландов зафиксировали несанкционированное проникновение в ряд внутренних систем, которые используются для обеспечения ключевых процессов. В ответ на инцидент доступ к ним временно ограничили, что повлияло на работу отдельных подразделений.

Также OBOZ.UA сообщал, связанная с Россией хакерская группа Morningstar начала обнародовать кадры с домофонов и камер наблюдения финских домов. По оценкам специалистов, такие действия имеют целью продемонстрировать, якобы, масштабную уязвимость иностранных ИТ-систем.

