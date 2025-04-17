В университете штата Флорида в США произошла массовая стрельба: есть жертва и раненые. Видео

В государственном университете американского штата Флорида в городе Таллахасси произошло вооруженное нападение. По информации местных СМИ, в результате стрельбы шесть человек получили ранения, якобы есть и жертвы.

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Как сообщает NBC News, инцидент произошел в четверг, 17 апреля. Очевидцы сообщили, что вооруженный нападавший выглядел как человек студенческого возраста. По последним данным, погибли два человека.

"Несколько пациентов были госпитализированы после сообщений в полицию об активной стрельбе на кампусе Университета штата Флорида в Таллахасси", – отмечается в сообщении.

Учебное заведение объявило тревогу, призвав студентов укрыться в безопасных местах. На месте работала полиция и ФБР.

По предварительным данным, стрелка задержали. В то же время, по словам других источников журналистов, в подозреваемого стреляли и он якобы находится в больнице среди других госпитализированных.

По данным CNN, одно ружье нашли на территории университета, второе – в машине у задержанного. Также у него изъяли пистолет.

Телеканал WFTV пишет, что стрелявших было двое: один задержан, второй якобы убит. Официальной информации об этом пока что нет.

Все занятия и спортивные мероприятия в университете отменены.

Местный шериф Уолтер Макнил сообщил, что подозреваемый в стрельбе – 20-летний мужчина, сын офицера полиции.

Во время встречи в Белом доме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони президент США Дональд Трамп сказал, что его проинформировали об инциденте.

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