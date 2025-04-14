В США 17-летний подросток убил своих родителей с целью покушения на Трампа – CNN

В США арестовали 17-летнего Никиту Касапа из Висконсина после того, как федеральные следователи установили, что он убил своих родителей для получения "финансовых средств и автономии". Эти выгоды ему могли потребоваться для реализации плана убийства президента США Дональда Трампа.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на федеральные власти, которые недавно раскрыли судебные документы. Там говорится, что подросток призвал к убийству президента и свержению правительства США, а также планировал террористические акты с использованием оружия массового поражения.

Убил родителей, забрал деньги и скрылся на чужом авто

Преступление произошло 11 февраля, когда Касап якобы застрелил свою мать Татьяну и отчима Дональда Майера. Тела были найдены только две недели спустя, 28 февраля, после того, как заместители шерифа округа Вокеша провели проверку социального обеспечения дома семьи.

В это время подозреваемого не было по месту жительства, а внедорожник Майера засчитали как похищенный. В тот вечер сотрудники отдела полиции в Канзасе остановили транспортное средство и обнаружили подозреваемого за рулем. В автомобиле власти обнаружили 14 000 долларов в 100-долларовых купюрах, ювелирные изделия на сумму свыше 14 000 долларов и револьвер 357 Magnum, приобретенный отчимом подростка.

Неонацистские взгляды и планы на убийство Трампа

Офис шерифа округа Вокеша получил ордер на обыск и нашел в телефоне Касапа материалы, связанные с Орденом девяти углов, который является "сетью лиц, придерживающихся неонацистских расово мотивированных экстремистских взглядов". Полицейские и федералы также нашли фотографии и сообщения, ссылающиеся на "манифест, который сами описали убийство президента, изготовление бомб и террористических атак".

Трехстраничный документ, обнаруженный ФБР, призвал к насилию и убийству Трампа, чтобы создать политическую революцию в США и "спасти белую расу".

"По поводу того, почему именно Трампа, я считаю, что это достаточно очевидно. Избавившись от президента и, возможно, вице-президента, это гарантированно принесет некоторый хаос", – говорится в одном из отрывков из документа, согласно свидетельству под присягой.

Помимо этого, парень хранил изображение Адольфа Гитлера вместе с текстом: "Поздравляем Гитлера! Поздравляем белую расу! Поздравляем победу!"

В материалах на его телефоне также говорилось об использовании беспилотников, в том числе для атак, и взрывчатки для совершения нападения. Следователи выяснили, что подозреваемый заплатил, по крайней мере, частично, за БПЛА и взрывчатку для совершения нападения. Они также нашли фотографии передней и задней стороны кредитной и дебетовой карт Майера, а также имя пользователя и пароль банковского счета.

Подросток делился планами с одноклассником

В марте одноклассник 17-летнего подростка рассказал офису шерифа, что Касап сказал ему, что планирует убить своих родителей, но не имел доступа к оружию. Позже подросток признался, что планирует подружиться с имеющим пистолет и украдет его.

В судебном документе говорится, что Касап сказал своему однокласснику, что он общался с кем-то в России, и они планировали свергнуть правительство США и убить Трампа.

Согласно жалобе округа Вокеша, детективы нашли сообщения, указывающие на то, что Касап планирует уехать из США в Украину. В одном из сообщений в Telegram он спросил: "Пока в Украине, я смогу жить нормальной жизнью? Даже когда узнают, что я это сделал?"

Касапа обвиняют по нескольким статьям

В Висконсине подростку предъявлено девять обвинений в тяжких преступлениях, в том числе два пункта в убийстве первой степени и два пункта в сокрытии трупа, а федеральные следователи предъявляют три обвинения:

убийство собственных родителей,

сговор на убийство президента США,

использование оружия массового уничтожения,

ФБР продолжает расследование планирования убийства Трампа, его цели таких действий, продвижения идей "белого национализма" и "спасения белой расы", и в судебных документах указано, что Касап должен явиться в суд 7 мая для предъявления обвинений.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план самой массовой депортации в истории страны – выдворять из страны не менее одного миллиона мигрантов в год. Таким образом, были бы превышены рекордные 400 тысяч депортированных в год во время президента Барака Обамы.

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