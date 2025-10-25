В Турине пропалестинская акция переросла в столкновения с полицией: есть пострадавшие с обеих сторон. Фото

В Турине 25 октября пропалестинская демонстрация завершилась столкновениями между активистами и правоохранителями. Акция, начавшаяся мирно на площади Пьяцца Кастелло, быстро переросла в конфликт.

В результате этого пострадали как протестующие, так и полицейские. Об этом пишет Corriere della Sera.

Около сотни активистов собрались возле театра Кариньяно, где проходила встреча Палаты представителей движения "Вперед, Италия" с участием министров Антонио Таяни, Анны Марии Бернини, Паоло Дзангрильо и Джильберто Пикетто Фратини.

Протестующие выступали против "министров войны и геноцида", обвиняя правительство в поддержке Израиля.

Полиция перекрыла въезд в тоннель Субальпина, установив ограждения для предотвращения столкновений. Однако демонстранты, размахивая палестинскими флагами, пытались прорваться ближе к театру.

Шествие из нескольких сотен человек двинулось к театру Кариньяно, но перед Египетским музеем произошли столкновения с полицией. В правоохранителей бросали дымовые шашки и бутылки, в ответ полиция применила силу. В результате инцидента двое полицейских получили ранения, был задержан один протестующий.

После столкновений шествие продолжилось через центр города. Всего около десяти человек получили ранения.

Марш протеста завершился на площади Пьяцца Кастелло. По данным организаторов, демонстрации в поддержку Палестины в городе продолжатся.

